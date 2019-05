Cimoszewicz o swoim ojcu: Pozbawiono go praw kombatanckich

– Mój ojciec pięć lat walczył na froncie w II wojnie światowej, a został pozbawiony uprawnień kombatanckich – mówił Włodzimierz Cimoszewicz podczas debaty poświęconej m.in. wprowadzonej przed dwoma laty ustawy dezubekizacyjnej. Ojciec byłego premiera – Marian Cimoszewicz – był żołnierzem Armii Czerwonej i oficerem zbrodniczej Informacji Wojskowej.

Warszawski radny Sebastian Kaleta zamieścił na Twitterze nagranie, na którym o tzw. ustawie dezubekizacyjnej i jej następstwach dyskutowali m.in. były premier Włodzimierz Cimoszewicz, polityk SLD Andrzej Rozenek i Władysław Bartoszewski z PSL.



– To niestety nie była pierwsza ustawa, która wprowadzała odpowiedzialność zbiorową po 1989 r. Były też wcześniejsze, których skutki m.in. odczuwała m.in. moja rodzina – mówił Cimoszewicz.



Nawiązując do swojego ojca Mariana Cimoszewicza polityk stwierdził, że przez pięć lat II wojny światowej walczył na froncie, a mimo to pozbawiono go uprawnień kombatanckich. Cimoszewicz – który jest kandydatem Koalicji Europejskiej w eurowyborach – nie wspomniał jednak, że jego ojciec był w latach 40. ubiegłego wieku żołnierzem Armii Czerwonej i oficerem uznanej za zbrodniczą formację Informacji Wojskowej.

Skarżąc się na ustawę dezubekizacyjną W. Cimoszewicz przekroczył granicę bezczelności ‼️ Poskarżył się, że jego ojciec został pozbawiony praw kombatanckich.



Przypominam, że wg IPN Marian Cimoszewicz był żołnierzem Armii Czerwonej, a po wojnie oficerem Informacji Wojskowej... pic.twitter.com/89Tb5LFccJ — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 8 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, IPN

O Marianie Cimoszewiczu i jego historii przeczytać można na stronie Instytutu Pamięci Narodowej: „W okresie 09.19.1940-09.1943 żołnierz Armii Czerwonej (sierżant – pomocnik dowódcy plutonu). Z dniem 14.06.1941 ukończył Szkołę Podoficerów Radiotechnicznych w Rostowie w ZSRS. W 1943 r. kurs oficerów oświatowych. W okresie 09.1943-07.1945 służba w WP. W okresie 10.1944-11.1944 kurs dla zastępców dowódców batalionów; 1.09.1953-31.03.1954 kurs doskonalenia oficerów w Ośrodku Szkolenia Informacji w Wesołej; 27.09.1960-01.09.1961 wyższy kurs doskonalenia oficerów WSW przy Wojskowej Akademii Politycznej”.Od października 2017 r. emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli około 2050 zł. Przepisy tzw. ustawy dezubekizacyjnej obejmują osoby, które pracowały w komunistycznym aparacie represji PRL od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.Chodzi o pracowników cywilnych oraz wojskowych m. in. takich organów jak: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Urząd Bezpieczeństwa czy Służba Bezpieczeństwa, informacja wojskowa czy zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.