Zwęglone ciała w spalonym aucie. „Nie ma śladów, że doszło do wypadku”

Tajemnicza tragedia w okolicach Krzywej Góry w gminie Pokój niedaleko Namysłowa (woj. opolskie). Leśniczy zauważył płonące auto. Po ugaszeniu pożaru w środku znalezione zwęglone zwłoki dwóch osób.

Strażacy otrzymali informację o pożarze w środę ok. godz. 14.45. Ze zgłoszenia wynikało, że pali się las w Krzywej Górze. Dym zauważył pracownik z wieży obserwacyjnej. Na miejsce natychmiast wyzwano wóz strażaków – informuje „Nowa Trybuna Opolska”.



W międzyczasie na miejsce dojechał leśniczy, który stwierdził, że w płomieniach stoi auto osobowe marki Volkswagen. Po ugaszeniu samochodu znaleziono w nim dwa ciała. Były całkowicie zwęglone, do ich identyfikacji konieczne będą badania DNA.



– Volkswagen touran stoi na skrzyżowaniu dwóch dróg w lesie. Nie ma śladów, żeby doszło do wypadku – powiedział mł. asp. Paweł Chmielewski z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.



Trwa ustalanie przyczyny tragedii.

