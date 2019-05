Dziewięciolatek oskarżony o zastrzelenie matki

Do sądu w okręgu St. Joseph w amerykańskim stanie Michigan trafił nietypowy akt oskarżenia. Prokuratura zarzuciła dziewięcioletniemu chłopcu śmiertelne postrzelenie własnej matki.

Do tragedii doszło w poniedziałek w domu rodzinnym w mieście Fawn River Township. Lokalne media informują, że dziewięciolatek użył strzelby do zabicia matki, którą przedstawiono jako Pauline Randol.



Alecia Pieronski, której córka chodzi do jednej szkoły z domniemanym zabójcą, powiedziała mediom, że w lutym ubiegłego roku chłopiec groził ośmiolatce śmiercią.



Uczeń szkoły podstawowej Congress Elementary School w Sturgis został poddany badaniom psychiatrycznym w placówce dla nieletnich – poinformował Bradley Balk, szeryf okręgu St. Joseph. Nie wiadomo, jaki był motyw zbrodni.



Media nie precyzują, czy chłopiec będzie odpowiadał jak dorosły.

