Nasza Zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu swoich obywateli – wzywają przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prezydenci państw Unii. Apel 21 przywódców opublikowała „Rzeczpospolita”.

„Integracja europejska pomogła w realizacji wielowiekowej nadziei na pokój w Europie po tym, jak nieposkromiony nacjonalizm i inne skrajne ideologie doprowadziły Europę do barbarzyństwa dwóch wojen światowych. Również i dzisiaj nie możemy i nie powinniśmy uznawać, że pokój i wolność, dobrobyt i pomyślność są dane raz na zawsze. Konieczne jest, abyśmy wszyscy aktywnie angażowali się na rzecz wielkiej idei Europy pokojowej i zintegrowanej” – ocenili prezydenci.



„Wybory w 2019 r. są szczególnie ważne: to Wy, Obywatele Europy decydujecie, którą ścieżką ma podążać Unia Europejska. Dlatego też my, głowy państw: Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii wzywamy wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli Europy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się pod koniec maja 2019 r.” – czytamy.



Przywódcy wskazali, że „Narody Europy z własnej, wolnej woli zjednoczyły się w Unii Europejskiej, opartej na zasadach wolności, równości, solidarności, demokracji, sprawiedliwości i lojalności w ramach państw członkowskich oraz pomiędzy nimi”. „W Unii Europejskiej, która nie ma precedensu w historii Europy. W naszej Unii Europejskiej wybrani do Parlamentu Europejskiego posłowie, wraz z Radą Unii Europejskiej, czyli rządami wszystkich państw członkowskich, decydują jakie reguły należy stosować w Europie oraz w jaki sposób wydawać środki z budżetu europejskiego” – zwrócono uwagę.



„Dla wielu osób w Europie, szczególnie dla młodego pokolenia, europejskie obywatelstwo stało się drugą naturą. Dla nich nie istnieje sprzeczność między miłością do własnej wsi, miasta, regionu czy narodu i postawą zaangażowanego Europejczyka” – podkreślili prezydenci.

Poważne wyzwania



„W tych miesiącach, bardziej niż kiedykolwiek, Unia Europejska mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Po raz pierwszy od początku integracji europejskiej pojawiają się głosy o cofnięciu jednego lub kilku etapów procesu integracji, takich jak swoboda przemieszczania się, czy o zniesieniu wspólnych instytucji. Po raz pierwszy państwo członkowskie zamierza opuścić Unię. Jednocześnie, wzywa się do pogłębionej integracji w UE lub w strefie euro, bądź do ustanowienia Europy wielu prędkości” – zauważyli.



W dokumencie przyznano, że w Europie są różne poglądy na te kwestie. „Jednak wszyscy zgadzamy się co do tego, że integracja europejska oraz jedność są sprawą zasadniczą i chcemy nadal realizować ideę Europy jako Unii. Tylko silna wspólnota będzie w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom naszych czasów. Skutki zmian klimatu, terroryzmu, globalizacji gospodarczej oraz migracji nie zatrzymują się na granicach państwowych. Jedynie przez współpracę na poziomie instytucjonalnym, jako równi sobie partnerzy, będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom i nadal podążać drogą ku spójności społeczno-ekonomicznej i rozwojowi” – oświadczyli szefowie 21 państw UE.



„Potrzebujemy zatem silnej Unii Europejskiej. Unii, która ma wspólne instytucje. Unii, która nieustannie, w krytyczny sposób, dokonuje przeglądu swojej pracy i która jest w stanie się reformować. Unii, zbudowanej na obywatelach i państwach członkowskich, stanowiących jej niezbywalne fundamenty” – oceniono.



„Taka Europa potrzebuje ożywionej debaty politycznej na temat najlepszej drogi ku przyszłości, biorąc za podstawę i punkt wyjścia Deklarację Rzymską z dnia 25 marca 2017 r. W Europie jest miejsce na szeroką gamę opinii i idei. Jednak absolutnie nie może być powrotu do Europy, w której państwa byłyby przeciwnikami, a nie równymi sobie partnerami” – podkreślono.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

„Nasza zjednoczona Europa potrzebuje silnego głosu wyborczego swoich obywateli. Dlatego też apelujemy do Was abyście skorzystali z przysługującego Wam prawa do głosowania. Na karcie wyborczej zapisana jest nasza wspólna europejska przyszłość” – wskazano.Pod apelem podpisali się prezydenci: Bułgarii Rumen Radew, Czech Milosz Zeman, Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Estonii Kersti Kaljulaid, Irlandi Michael D. Higgins, Grecji Prokopios Pawlopulos, Francji Emmanuel Macron, Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Włoch Sergio Mattarella, Cypru Nikos Anastasiadis, Łotwy Raimonds Vejonis, Litwy Dalia Grybauskaite, Węgier Janos Ader, Malty George Vella, Austrii Alexander Van der Bellen, Polski Andrzej Duda, Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, Rumunii Klaus Iohannis, Słowenii Borut Pahor, Słowacji Andrej Kiska, Finlandii Sauli Niinisto.