Oskarżony o pedofilię gwiazdor nie odpowiedział na pozew. „Jest analfabetą”

Do amerykańskiego sądu zgłosiła się kolejna domniemana ofiara oskarżanego o pedofilię amerykańskiego piosenkarza R. Kelly’ego. Media relacjonujące proces informują, że sędzia musiał ponownie przedstawić gwieździe akt oskarżenia, bo ten na niego nie odpowiedział. Jak tłumaczą jego prawnicy, to efekt tego, że jest analfabetą.

W 2008 r. R. Kelly został uniewinniony od zarzutów dokonania przestępstw na tle seksualnym o charakterze pedofilskim. Miał się dopuścić gwałtu na kilku nastoletnich dziewczętach, a także produkować i rozprowadzać dziecięcą pornografię.



W ocenie mediów uniewinnienie było efektem powodu sowitych zadośćuczynień przekazanych ofiarom i ich rodzinom. W 2017 r. sprawa powróciła. Serwis Buzzfeed opublikował szczegółowy raport, w którym oskarżył R. Kelly'ego o uwięzienie sześciu kobiet – wówczas nieletnich – i wykorzystywanie ich psychicznie i fizycznie.



Do sądu okręgu Cook w stanie Illinois zaczęły spływać kolejne pozwy. Jeden z nich złożyli prawnicy reprezentujący kobietę o inicjałach H.W. Twierdzi ona, że uprawiała z piosenkarzem seks w 1998 r., gdy miała 16 lat.



Sędzia Moira Johnson musiała drugi raz przedstawić R. Kelly’emu akt oskarżenia, bo za pierwszym razem się do niego nie ustosunkował. Jego prawnicy twierdzą, że to dlatego, iż nie potrafi czytać ani pisać.

