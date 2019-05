„Alarm!”: Atak koparką na sąsiada. Sąd wyjątkowo pobłażliwy

Zwykła, sąsiedzka kłótnia zamieniła się w brutalny atak z użyciem… ciężkiej koparki. Ofiara napaści cudem przeżyła, ale do dziś odczuwa skutki obrażeń. – W ciągu sekundy moje nogi zostały zmiażdżone. Były jak z gumy, trzymały się tylko na części skóry – opowiada poszkodowany Andrzej Czerwonka. Rolnikowi z Piecewa w Wielkopolsce groziła amputacja, przeszedł kilka skomplikowanych operacji i czekają go kolejne. Po niemal trzech latach wciąż nie odzyskał sprawności. Agresor nie ma sobie nic do zarzucenia. – To jest przypadek, że tylko po nogach dostał – wyznał reporterom programu „Alarm!” Rafał B., myśląc, że nie jest nagrywany. Sąd uznał, że działał umyślnie, ale skazał go na zaledwie trzy lata wiezienia.

