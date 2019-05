USA zaniepokojone wzrostem antysemityzmu. „Żadne społeczeństwo nie jest doskonałe”

Elan Carr, wysłannik amerykańskiego rządu do spraw antysemityzmu, wyraził zaniepokojenie rosnącym poziomem antysemityzmu na świecie. Według niego sprawa ta dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i krajów Europy, w tym Polski. Przyznał jednak, że w naszym kraju nie widać ataków fizycznych na Żydów.

Dyplomata, który gości w Warszawie, podkreślił, że poziom antysemityzmu jest niepokojący i rośnie na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Polsce. Wskazał, że z antysemityzmem należy walczyć.



– Jestem zaniepokojony wzrostem tego poziomu wszędzie. Według wszelkich statystyk, widać to w różnych krajach Europy w rosnącej liczbie gwałtownych ataków na Żydów, choć, dzięki Bogu, nie widać tego w Polsce. Widać także zwiększoną liczbę incydentów antysemickich związanych z mową nienawiści w mediach społecznościowych i w innych miejscach. Widać to w innych częściach Europy i widać to także tutaj – Carr.



W lutym tego roku izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz powiedział, że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. W reakcji na te słowa premier Mateusz Morawiecki odwołał wizytę w Jerozolimie. Amerykański dyplomata nawiązał do tej wypowiedzi i podkreślił, że stwierdzenia o antysemityzmie wszystkich Polaków są nieuprawnione.



– Spędziłem w Polsce kilka dni. Teraz jestem w Warszawie, byłem w Krakowie. Spotkałem wielu Polaków, którzy kochają Żydów i nienawidzą antysemityzmu. Czy wśród Polaków są antysemici? Tak, ale takie osoby są wszędzie i myślę, że wszyscy powinniśmy to przyznać, a nie ukrywać tego i powinniśmy z tym walczyć. Żadne społeczeństwo na świecie nie jest doskonałe – dodał.

Ustawa 447



Elan Carr rozmawia w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu, działaczami społecznymi i środowiskami żydowskimi, zarówno o Ustawie 447, jak i o relacjach Polaków i Żydów.



Z raportu opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku przez Agencję Praw Podstawowych Komisji Europejskiej wynika, że dziewięciu spośród dziesięciu Żydów uważa, iż poziom antysemityzmu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat. Według tego samego raportu w 2017 r. w Polsce zanotowano spadek liczby incydentów antysemickich. Doszło do 73 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 101, a w 2015 r. – 167. Według raportu incydenty w Polsce to głównie różne formy mowy nienawiści, graffiti i napisy, także w internecie.



Według danych opublikowanych przez władze Izraela w 2018 r. na świecie doszło do największej liczby aktów antysemickich od początku lat 90. Izraelskie ministerstwo do spraw diaspory twierdzi, że największy, ponad 70-proc. wzrost napaści na tle antysemickim zanotowano w Wielkiej Brytanii. Z kolei według danych niemieckiego rządu liczba napadów na tle antysemickim wzrosła w Niemczech w 2018 r. o 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

źródło: IAR

We Francji premier tego kraju Eduard Philippe poinformował, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. liczba aktów antysemityzmu wzrosła o 69 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2017. W ostatnich tygodniach Światowy Kongres Żydów ogłosił, że węgierska społeczność żydowska, najliczniejsza w Środkowej Europie, pada ofiarą zaledwie „kilku incydentów antysemickich”.