Mosberg: Katz jest idiotą. Niemcy są odpowiedzialni za wszystko

– Twierdzę, że ten człowiek o nazwisku Katz jest głupim idiotą. To jest moje zdanie – powiedział w „Minęła 20” Edward Mosberg, były więzień nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. – Gdyby nie Niemcy, nie byłoby Holokaustu. Nie byłoby tyle zabijania, tyle antysemityzmu, kolaborantów. Za wszystko obwiniam Niemców – mówił.

Były więzień nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych odniósł się w ten sposób do słów izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza. Stwierdził on kilka miesięcy temu, że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matek”.



Edward Mosberg, był więziony w Płaszowie i Mauthausen. Cała jego rodzina została wymordowana przez Niemców. Mosberg został uhonorowany Komandorskim Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczpospolitej.



Pytany o odpowiedzialność za II wojnę światową i Holokaust wskazał jednoznacznie na Niemcy.



– Niemcy są odpowiedzialni za wszystko jako naród. Bardzo łatwo obwiniać Polskę. Polska nie miała z tym nic wspólnego. Uważam, że to jest obraza dla całego narodu polskiego – powiedział Mosberg. Zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy zadeklarował, że nie pojechałby do Izraela, dopóki Katz nie przeprosi narodu polskiego.

