Zmiana w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Nowy sędzia złożył ślubowanie

Wojciech Sych, wybrany pod koniec kwietnia na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie. Jako sędzia orzekał od 1995 r. Jest autorem lub współautorem monografii, podręcznika, artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz prawa karnego wykonawczego.

Wojciech Sych urodził się 12 października 1963 r. w Gnieźnie. W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji i złożeniu w dniu 11 października 1990 r. egzaminu prokuratorskiego pracował w Prokuraturze Rejonowej we Wrześni, najpierw jako asesor, a od 30 listopada 1991 r. jako prokurator.



Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został z dniem 3 sierpnia 1995 r. powołany na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Pracował w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, zaś po powołaniu 8 maja 2001 r. na stanowisko sędziego sądu okręgowego, do października 2018 r., pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.



W ramach delegacji od listopada 2013 do lutego 2016 r. orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a od września do listopada 2017 r. w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, Trybunał Konstytucyjny

W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora prawa. Od 2012 r. jest stałym wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od grudnia 2013 r. do stycznia 2016 r. był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.Sędzia Sych, wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu 2019 r., zastąpił na tym stanowisku sędzię Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której dziewięcioletnia kadencja upłynęła 6 maja.