Birma: Co najmniej 17 rannych w wypadku samolotu na lotnisku

Do 17 wzrosła liczba rannych w wypadku samolotu banglijskich linii lotniczych, który wypadł z pasa podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Rangunie w środkowej Birmie – poinformował ambasador Bangladeszu.

Wcześniej przewoźnik – narodowe linie lotnicze Bangladeszu Biman Bangladesh Airlines – informował o co najmniej czterech rannych.



Rzecznik Biman Shakil Meraj przekazał, że do wypadku doszło wieczorem czasu miejscowego, gdy samolot pasażerski Bombardier Dash 8 Q400 lądował przy złej pogodzie po locie ze stolicy Bangladeszu, Dhaki.



Na pokładzie znajdowały się według jego informacji 33 osoby, w tym dwaj piloci i dwie stewardessy.



Ambasador Bangladeszu w Birmie Manjurul Karim Khan Chowdhury przekazał, że od jednego z pilotów dowiedział się, że głównym powodem wypadku były trudne warunki pogodowe. – Gdy próbował posadzić samolot, maszyna nagle podskoczyła do góry i spadła z impetem – powiedział.



Jak dodał, większość rannych w wypadku odniosła tylko lekkie obrażenia.

źródło: pap

Wcześniej o wypadku informował birmański anglojęzyczny dziennik „The Myanmar Times”. Na uzyskanych przez niego zdjęciach widać było samolot leżący w połowie na pasie i w połowie w trawie obok. Na kadłubie w co najmniej dwóch miejscach widać poważne uszkodzenia.Z powodu incydentu na krótko wstrzymano ruch na płycie lotniska. Po wznowieniu go władze portu lotniczego ostrzegały podróżnych przed spodziewanymi opóźnieniami.