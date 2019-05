Min. Rafalska: Przestajemy być parobkami w Europie

– Polacy przez lata byli zmuszani do podejmowania tej pracy, bo musieli utrzymać rodziny – powiedziała w „Gościu Wiadomości” Elżbieta Rafalska. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej komentowała problemy niemieckich plantatorów, którzy narzekają na brak m.in. polskich rąk do pracy z zbiorach szparagów.

Rafalska podkreśliła, że takie informacje przynoszą jej satysfakcję, że Polacy nie muszą wyjeżdżać za pracą, ciężko pracować. – Mogą tę pracę znaleźć w kraju. Ale już się nie dziwię, że o wszystkie plagi egipskie jest oskarżane nasze 500 Plus i atakowane jako czynnik, który psuje niemiecki rynek pracy – powiedziała minister.



– Przestajemy być parobkami w Europie. Nie musimy jeździć do prac sezonowych – stwierdziła Rafalska.



Podkreśliła, że w końcu możemy pracować na rodzimym rynku, nie zostawiając rodzin i dzieci. Możemy myśleć o przyszłości i życiu.



– Nie musimy bardzo ciężko pracować. Bo Niemcy nie chcą tak pracować. Niemieckiego pracownika do zbierania szparagów się po prostu nie znajdzie – podkreśliła. – Polacy przez lata byli zmuszani do podejmowania tej pracy, bo musieli utrzymać rodziny. A pracy w kraju nie było – oceniła minister Rafalska.

