Kukiz: Nie wolno ludziom zabierać tego, co dla nich święte i obrażać tego, co jest święte

– Uważam, że nie wolno ludziom zabierać tego co dla nich święte i obrażać tego co jest święte – powiedział Paweł Kukiz, komentując profanację dokonaną na ikonie Matki Boskiej Jasnogórskiej, jakiej dokonała Elżbieta Podleśna. Wyjaśnił też, dlaczego napisał na Facebooku post skierowany do lidera partii Wiosna o „zbijaniu kapitału politycznego na wrzaskliwych pedaliadach, agresywnym ateizmie, neobolszewickim »liberalizmie«”.

W opinii Pawła Kukiza to odpowiedź na propozycję Wiosny dotyczącą penalizacji homofobii i zniesienie penalizacji za obrazę uczuć religijnych. Robert Biedroń zapowiedział niedawno, że jesienią złoży projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zniesie art. 196 o obrazie uczuć religijnych.



Przewodniczący klubu poselskiego Kukiz'15 napisał na Facebooku m.in. : „Kapitał polityczny to zbijasz Ty i Twój żonomąż, Panie Biedroń - na wrzaskliwych pedaliadach, agresywnym ateizmie, neobolszewickim »liberalizmie«, który chce zmieść wszystko, co było święte dla naszych Przodków i co do tej pory wyznacza cel i jest Sensem dla ogromnej większości Ludzi”.



Pytany o to w TVP Info stwierdził, że to jest m. in. przejaw wolności słowa. – O którą pan Biedroń również walczy, więc ja też ośmieliłem się skorzystać – powiedział gość programu „O co chodzi”.



– Wcześniej słyszałem wypowiedź pana Śmiszka czyli właśnie partnera, żonomęża, bo nie wiem, jakie tam są relacje – wyjaśnił Kukiz. – Z tego co pamiętam, pan Śmiszek zapowiadał, że Wiosna złoży projekt ustawy, która będzie penalizowała homofobię czyli człowiek, który w jakiś zły sposób spojrzy na osobę o homoseksualnej orientacji, będzie karany nawet więzieniem – mówił.



Kukiz wyjaśnił, że wpisu dokonał w specyficznej sytuacji, po pogrzebie wokalistki Tercetu Egzotycznego Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, która została pochowana na tym samym wrocławskim cmentarzu co ojciec polityka. – Ojciec za cykl książek o Madonnach Kresowych otrzymał medal Gloria Artis tytuł i Kustosza Pamięci Narodowej – powiedział.



Kukiz opowiedział, że jego ojciec opisywał historie wizerunków maryjnych przewożonych potajemnie z Kresów na ziemie odzyskane. – Uważam, że nie wolno ludziom zabierać tego, co dla nich święte i obrażać tego, co jest święte – powiedział.

źródło: TVP info

Paweł Kukiz mówił też o wyborach do PE. – Jeżeli wygra Koalicja Europejska, to Polska będzie cały czas pod butem Niemiec i Francji – ocenił.Jednocześnie stwierdził, że Konfederacja nie jest konkurentem dla jego ruchu. – To nie jest antysystem. Działa na takiej samej zasadzie jak Koalicja Europejska. KE jest złożona od Sasa do lasa, od skrajnych liberałów po ludzi absolutnie się od nich różniących, po centrum. To samo jest w Konfederacji – powiedział Paweł Kukiz.