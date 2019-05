Nękanie przez rówieśników gorzej wpływa na dziewczęta, niż na chłopców

Nastoletnie dziewczęta są częściej niż chłopcy nękane przez rówieśników. Częściej też rozważają lub popełniają samobójstwo z tego powodu – wykazali naukowcy z USA.

– Nękanie jest silnie powiązane z występowaniem objawów depresji, myślami samobójczymi, planowaniem samobójstwa i podejmowaniem prób samobójczych – poinformowała współautorka pracy prof. Nancy Pontes z Rutgers School of Nursing w Camden (New Jersey, USA). Artykuł na ten temat zamieściło pismo „Nursing Research”.



Jej zespół sprawdzał, czy psychiczne konsekwencje nękania różnią się w zależności od płci ofiar. W tym celu naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z badania Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, które dotyczyło ryzykownych zachowań młodych ludzi (Youth Risk Behavior Survey) w latach 2011-15.



Zastosowali do tego celu dwie metody statystyczne. Stosując metodę zalecaną przez „International Journal of Epidemiology” prof. Pontes i jej współpracownicy wykazali, że negatywne skutki nękania w szkole częściej ujawniają się u dziewczynek niż u chłopców. Dziewczęta nękane przez rówieśników częściej mają objawy depresji, a także częściej rozważają, planują lub podejmują próby samobójcze, choć u chłopców częściej próby te kończą się zgonem.



Prof. Pontes zwraca uwagę, że wśród chłopców nękanie przeważnie ma formę fizyczną, która jest bardziej zauważalna. W przypadku dziewczynek nękanie często nie jest widoczne i dotyczy relacji, objawia się np. wykluczeniem z jakichś aktywności czy grup rówieśniczych albo rozpowszechnianiem plotek na czyjś temat. Takie działania pozostają niezauważalne dla otoczenia i mogą być podejmowane przez długi czas.

Zdaniem Pontes już bardzo małe dzieci powinny być uczone przez rodziców, że nękanie innych jest działaniem nie do zaakceptowania.– Niektórzy rodzice postrzegają to jako „szkołę życia”. Mówią: Każdy był nękany. Musisz sobie radzić. Broń się – tłumaczy badaczka.Pontes uważa, że pielęgniarki i lekarze pediatrzy powinni uświadamiać rodzicom negatywne skutki nękania dzieci przez rówieśników. Dzięki temu rodzice będą wcześniej interweniować, a dzieci będą mniej narażone na depresję, a także na myśli i próby samobójcze.