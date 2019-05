Poduszki i spódniczki z nadrukami z Auschwitz w amerykańskim sklepie

Spódniczki, poduszki, torby ze zdjęciami kominów krematoriów, drutów kolczastych i torów prowadzących do obozu zagłady w Auschwitz oferowano w jednym z amerykańskich sklepów internetowych. Po interwencji Muzeum Auschwitz produkty zostały usunięte z oferty sklepu.

„Naprawdę sądzicie, że dopuszczalna jest sprzedaż poduszek, spódniczek mini czy toreb ze zdjęciami z Auschwitz, miejsca ogromnej ludzkiej tragedii, gdzie zamordowano ponad 1,1 mln ludzi?” – Takie pytanie zadali za pośrednictwem Twittera przedstawiciele Muzeum Auschwitz. – „To raczej niepokojące i lekceważące” – oceniła instytucja.

. @redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6

Thank you for bringing this to our attention. The nature of this content is not acceptable and is not in line with our Community Guidelines (https://t.co/i9QomriweX). We are taking immediate action to remove these and similar works available on these product types. (1/2)