Północnokoreańskie MSZ: Ostatnie ćwiczenia rakietowe rutynowe i w samoobronie

Zeszłotygodniowe ćwiczenia, podczas których przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un nadzorował wystrzelenie rakiet, były „rutynowe i (zostały przeprowadzone) w samoobronie” – poinformowało północnokoreańskie MSZ, cytowane przez oficjalną agencję prasową KCNA.

– Ostatnie ćwiczenia prowadzone przez naszą armię są niczym innym jak regularnym szkoleniem wojskowym i ani nie były w nikogo wymierzone, ani nie doprowadziły do pogorszenia sytuacji w regionie – napisał rzecznik resortu w oświadczeniu.



Według południowokoreańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korea Płn. wystrzeliła w sobotę rano kilka rakiet krótkiego zasięgu, które przeleciały od 70 do 200 km, nim wpadły do Morza Japońskiego. W późniejszej wersji komunikatu kolegium słowo „rakiety” zmieniono na „pociski” – podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.



W niedzielę KCNA podała, że armia Korei Płn. przeprowadziła w sobotę ćwiczenia, w trakcie których przetestowane zostały wyrzutnie rakiet dalekiego zasięgu; rakiety te przez KCNA określone zostały jako „sterowana broń taktyczna”.



Komentatorzy podkreślają, że próba nastąpiła w okresie zastoju w negocjacjach nuklearnych między Pjongjangiem a Waszyngtonem. Rozmowy utknęły w martwym punkcie po fiasku lutowego szczytu w Hanoi z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una.

źródło: pap

Sobotnie ćwiczenia były pierwszym testem rakiety balistycznej w Korei Północnej od czasu wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM) w listopadzie 2017 r. Po tym teście Pjongjang ogłosił, że jest w stanie dokonać ataku atomowego na całe kontynentalne terytorium USA.Korea Płn. zabiega o zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj za jego zbrojenia jądrowe i rakietowe. USA wykluczają jednak ustępstwa, dopóki nie zostaną podjęte konkretne kroki w stronę „całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji” północnokoreańskiego reżimu.