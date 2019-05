Rosyjscy piłkarze skazani na kolonię karną za chuligaństwo

Rosyjscy piłkarze Aleksander Kokorin i Paweł Mamajew zostali przez sąd w Moskwie skazani za udział w bójce i wandalizm. Do chuligańskiego zajścia, w którym obaj brali udział doszło w Moskwie 8 października zeszłego roku.

Kokorin otrzymał wyrok 18 miesięcy pobytu w kolonii karnej, Mamajew – 17. Pozostali uczestnicy zajścia, Kirył Kokorin i Aleksander Protasowicz, spędzą w kolonii karnej także – odpowiednio – 18 i 17 miesięcy.



– Do uprawomocnienia się wyroku wszyscy skazani pozostaną w areszcie – potwierdziła sędzia Jelena Abramowa, która przewodniczyła składowi orzekającemu i odczytała uzasadnienie.



Do bójki z udziałem Kokorina i Mamajewa doszło 8 października w jednej z moskiewskich kawiarni. Gdy jeden z klientów zwrócił im uwagę na głośne zachowanie, zaczęli go obrażać i bić. Incydent został zarejestrowany na nagraniu wideo, które pojawiło się w internecie.



Poszkodowanym okazał się urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji Denis Pak; ucierpiał także drugi pracownik resortu. Obaj musieli zwrócić się po pomoc medyczną do szpitala. Zgłosili się też na policję. Pak poinformował, że został uderzony krzesłem w głowę. Prawnik urzędnika poinformował, że jego klient został również znieważony na tle narodowościowym.



Mamajew grał ostatnio w klubie piłkarskim FK Krasnodar, Kokorin – w Zenicie Sankt Petersburg. Oba kluby potępiły zachowanie swoich piłkarzy, przy czym Krasnodar zapowiedział rozwiązanie kontraktu z Mamajewem.

Przed bójką w kawiarni piłkarze mieli pobić także kierowcę prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej. Źródła w Rosyjskich Kolejach poinformowały, że sportowcy zachowywali się agresywnie w pociągu nocnym, którym jechali do Moskwy po niedzielnym meczu ich drużyn w Sankt Petersburgu.27-letni Kokorin wystąpił dotychczas w 48 meczach reprezentacji Rosji, w których strzelił 12 goli. W połowie marca doznał ciężkiej kontuzji kolana, przez co nie mógł zagrać w mistrzostwach świata w swoim kraju. Starszy o trzy lata Mamajew zaliczył 15 występów w kadrze narodowej w okresie od 2010 do 2016 r.