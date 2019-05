Raport NASK: dezinformacja w sieci jest powszechna. Ale weryfikacja jest możliwa

Ponad połowa polskich internautów w ostatnich miesiącach zetknęła się w internecie z manipulacją lub dezinformacją - wynika z raportu Pracowni Badań Społecznych NASK. Zdaniem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego to jedno z poważniejszych wyzwań w sieci. Odpowiedzią na nie jest m. in. portal, który pomoże w weryfikacji kont na portalach i wiarygodności informacji.

– Dezinformacja i manipulacja opinią publiczną to jedne z poważniejszych wyzwań współczesnego Internetu – powiedział minister Zagórski w trakcie prezentacji wyników badania.



– Większość z nas nie potrafi odróżnić opinii od faktów. 70 proc. sporadycznie weryfikuje informacje znalezione w sieci. Nasz cel: budowanie świadomości – wskazał szef resortu cyfryzacji.



Badacze NASK zapytali Polaków o ich opinie i obserwacje dotyczące działań dezinformacyjnych w sieci. Zdaniem respondentów nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje występują w sieci powszechnie.

Codziennie styka się z nimi 8,3 proc. ankietowanych, kilka razy w tygodniu - 15,6 proc., raz w tygodniu - 11,1 proc., tylko 2,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nigdy”.Najczęstszym rodzajem dezinformacji, z jakim spotykają się Polacy (29,9 proc.) jest fake news. Respondenci wymieniali też trolling (15,6 proc.), działania przez fałszywe konta np. na portalach społecznościowych (14,9 proc.) i zmanipulowane zdjęcia (8,3 proc.).

Miejsce, w których manipulacja i dezinformacja występują najczęściej, zdaniem niemal połowy (46,1 proc.) badanych są portale informacyjne Z kolei 19 proc. respondentów wprost twierdzi, że nie sprawdza wiarygodności internetowych informacji ani ich źródeł.



Prawie co trzeci ankietowany (32,8 proc.) stwierdził, że „trudno powiedzieć”, czy w ostatnich miesiącach spotkał się z fałszywymi lub zmanipulowanymi informacjami.



– Te wyniki mogą niepokoić, szczególnie w zestawieniu z inną częścią badania, dotyczącą kompetencji medialnych. Z uzyskanych w niej odpowiedzi respondentów wynika, że duża część polskich internautów ma poważne problemy z odróżnianiem opinii od faktu – mówi kierownik Pracowni Badań Społecznych NASK dr Rafał Lange.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych użytkowników Internetu w Polsce.



W trakcie spotkania zaprezentowano także nowe funkcjonalności portalu BezpieczneWybory.pl. Można się tam dowiedzieć, jak weryfikować autentyczność profili społecznościach i informacji oraz jak zgłaszać przypadki nadużyć w internecie.



– Portal powstał po to, by pomóc wyborcom. To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa przy okazji wyborów, ale i bezpieczeństwa w życiu. Nasze życie nie funkcjonuje przecież bez internetu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.