17-letnia Patrycja, która odnalazła się w Niemczech, znowu jest poszukiwana

Patrycja Zawadzka uciekła z ośrodka dla młodzieży w Niemczech – mówi portalowi tvp.info podkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Warszawa IV. 17-latka czekała tam na matkę, która miała ją stamtąd odebrać. Zaginiona przez dwa tygodnie Patrycja odnalazła się w Dolnej Saksonii.

22 kwietnia dziewczyna wyszła z domu i pojechała do Warszawy. Miała odwiedzić swojego chłopaka Artura. Nic nie mówiąc matce, pojechała z nim do Berlina. W Polsce ruszyły poszukiwania.



25 kwietnia zapłakana 17-latka zadzwoniła do matki z dworca kolejowego Ostbahnhof w Berlinie. Telefon wykonała z aparatu pożyczonego od przechodnia. Rozłączyła się, nie wyjaśniając, co się dzieje.



Kobieta ponownie wybrała numer, z którego dzwoniła córka. Wówczas dowiedziała się, że dziewczyna na dworcu była z chłopakiem.



Po dwóch tygodniach Patrycję zatrzymała niemiecka policja. Trafiła ona do ośrodka dla nieletnich w Dolnej Saksonii, skąd miała odebrać ją matka. We wtorek wieczorem nastolatka znów uciekła. O jej ponownym zniknięciu jako pierwszy poinformował portal wp.pl.



I chociaż opiekunka formalnie nie zgłosiła jej zaginięcia, polskim policjantom o poszukiwaniach Patrycji Zawadzkiej informuje portal Zaginieni Przed Laty.

