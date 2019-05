Brutalny napad na sklep. Sprawca zadał ekspedientce 50 ciosów kamieniem

27-letni Patryk K. brutalnie napadł na ekspedientkę sklepu U Zosi w Poznaniu. Napastnik uderzał kobietę kamieniem w tył głowy, ofiara ma założone 20 szwów. Sprawcy grozi za to nawet dożywocie.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek po południu. Mężczyzna podjechał rowerem pod sklep na poznańskim osiedlu Morasko i czekał, aż wszyscy klienci z niego wyjdą. Następnie wszedł do środka i poprosił sprzedawczynię o podanie towaru. Kobieta się odwróciła i wtedy Patryk K. uderzył ją w tył głowy kamieniem. Zadał 58-letniej kobiecie około 50 ciosów.



Później próbował otworzyć kasę nożem; nie udało mu się to, więc wsiadł na rower i uciekł.



Zatrzymał go klient, który kiedy przyszedł do sklepu na zakupy. Gdy zobaczył, co się stało, wezwał policję i ruszył za złodziejem w pościg.



Ekspedientka trafiła do szpitala, gdzie założono jej 20 szwów.



Patryk K. przyznał policji, że jest zadłużony w parabankach na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie.

