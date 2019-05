Brudziński: Autorzy alarmów bombowych znajdą się w więzieniu

– Policja wiedziała o zagrożeniu związanym z alarmami bombowymi od początku maja - poinformował Joachim Brudziński. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział również, że ich autorzy prędzej czy później znajdą się w więzieniu.

– Bardzo konsekwentnie we współpracy z ministerstwem edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, z innymi służbami, pracujemy nad tym, aby maturzyści, którzy w ostatnich tygodniach mieli wystarczająco dużo stresu i problemów, mogli spokojnie przez okres matur przejść – zapewnił Joachim Brudziński.



– Dzisiaj najtrudniejsza z punktu widzenia zabezpieczenia chwila, bo matury z języków obcych. To wymaga zupełnie innych przygotowań, ale dajemy radę – gwarantował.



– Polska policja we współpracy z innymi służbami od wczoraj szkoły zabezpiecza, a tym wszystkim, którzy za tymi alarmami stoją, mogę powiedzieć tylko jedno: polska policja sobie z nimi poradzi, we współpracy z innymi służbami. Ta współpraca wykracza nawet poza granice UE, bo dziś jest to problem, który dotyczy właściwie wszystkich państw – wskazał minister spraw wewnętrznych.



– Różni szatani za tym stoją, ale prędzej czy później ci szatani znajdą się tam, gdzie ich miejsce, czyli w więzieniu – podkreślił Brudziński.

źródło: pap

W środę, podobnie jak w ciągu poprzednich dwóch dni, do szkół ponadgimnazjalnych docierają maile o podłożonych ładunkach wybuchowych.W pierwszym dniu matur 122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. We wtorek, w drugim dniu sesji egzaminacyjnej, takich sygnałów było 663. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe.