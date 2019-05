Prezydent: nowoczesne państwo dostrzega potrzeby każdego człowieka

– Nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia – podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystości wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu architektoniczno–urbanistycznego „Lider Dostępności”.

Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, został objęty honorowym patronatem prezydenta. Jego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego, przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami.



W środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim oprócz pary prezydenckiej wzięli udział m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska oraz prezydencki minister Andrzej Dera. Podczas swojego przemówienia prezydent podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu.



– To kwestia tego, jakie jest nasze państwo, czy państwo jest nowoczesne – bo nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i które czyni wszystko, aby nie było wykluczenia. A to jest właśnie walka przeciwko wykluczeniu – aby obiekty architektoniczne, budynki były dostępne dla każdego człowieka niezależnie od tego, jakie ograniczenia stawia przed nim los, a więc jakie ograniczenia wynikają z jego cech fizycznych – mówił prezydent.



Prezydent podkreślił przy tym zasługi inicjatora konkursu Piotra Pawłowskiego, który zmarł w zeszłym roku. – Doszedłem do wniosku, że (Pawłowski – red.) po prostu miał niesłychane poczucie własnej, osobistej godności i uważał, że skoro los tak sprawił, że on nie może się dostosować do otaczającego go świata i w związku z tym nie może z części tego świata korzystać, to oznacza tylko tyle, że ten świat musi się dostosować do niego, musi zostać do niego dostosowany – podkreślił Andrzej Duda.

Laureaci konkursu



W tym roku oprócz nagrody Grand Prix wręczono nagrody w siedmiu kategoriach - architekt/urbanista, przestrzeń publiczna, sieć placówek, obiekt kulturalny/edukacyjny, obiekt usługowy, obiekt mieszkalny/hotelowy i obiekt zabytkowy.



Tegoroczne Grand Prix przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu za „kompleksowe, wieloletnie działania na rzecz czynienia największego polskiego uniwersytetu miejscem przyjaznym również dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami”. W poprzednich edycjach nagrodą Grand Prix wyróżniono m.in. Grupę Skanska oraz Katowice i Gdynię.



W kategorii architekt/urbanista nagrodzono pracownię JEMS, podkreślając, że ich projekty były wielokrotnie nominowane w poprzednich edycjach konkursu. Kapituła uznała, że uwzględniają one potrzeby wszystkich użytkowników.



Nagroda w kategorii sieć placówek trafiła do BNP Paribas Bank Polska za „kierowanie się w swoich działaniach zasadami projektowania uniwersalnego” oraz za politykę banku, w centrum której znajduje się klient.



W kategorii przestrzeń publiczna wyróżniono przebudowę ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Z kolei w kategorii obiekt kulturalny/edukacyjny nagrodzono Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni w Łazienkach Królewskich oraz przedszkole „Żółty słonik” w Suwałkach. Kaercher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie została nagrodzona w kategorii obiekt usługowy, a wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie.



Nagrodzony przez kapitułę obiekt mieszkalny/hotelowy to w tym roku Dom Studencki „Hanka” Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniono jednocześnie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne wzgórze” w Tarnowie.



W kategorii obiekt zabytkowy „za maksymalne dostosowanie do potrzeby osób z niepełnosprawnością trudnej przestrzeni jedenastu połączonych ze sobą kamienic” nagrodzono Muzeum Warszawy. Wyróżniono przy tym Muzeum Podgórza, będące oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.



