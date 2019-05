Premier: Dzisiaj nie jesteśmy gotowi na integrację z obszarem wspólnej waluty

Dyskusja o „zwrotnicach modernizacji” w Polsce przypada w 30-lecie odzyskania wolności i pozwala zastanowić się, czy idziemy dobrą i czy szliśmy dobrą drogą, czy może należy dokonać korekt, a może nawet bardzo głębokiego przestawienia tych zwrotnic – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier bierze udział w debacie „Zwrotnice modernizacji”, która odbywa się w Domu Polonii w 5-lecie „Wszystko co najważniejsze”.



Jak podkreślał Morawiecki, debata o tym, jakie są zwrotnice modernizacji, przypada w 30-lecie odzyskania wolności w Polsce i jest „dyskusją zasadniczą i fundamentalną”.



– Pozwala zastanowić się nad tym, czy idziemy dobrą, czy szliśmy dobrą drogą, czy należy dokonać pewnych korekt, zmian, a może nie tylko korekt, ale bardzo głębokiego przestawienia tych zwrotnic – podkreślił Morawiecki.



Premier mówił m.in. o tym, jak wyglądała polityka gospodarcza 30 lat temu. – Prosto można określić, jako nurt dyktowany przez tzw. konsensus waszyngtoński, czyli szeroko rozumiana deregulacja, liberalizacja, prywatyzacja, ale również uwolnienie wszelkiego typu rynków w możliwie szerokim stopniu – powiedział Morawiecki.



Wskazał też, że Polska – w porównaniu do Czech, Słowacji i Litwy – „przez te 30 lat nagrzeszyła bardziej, tzn. rozwój gospodarczy był wyższy niż w tych krajach, patrząc na krzywą PKB, ale jednocześnie nasze uzależnienie od kapitału zagranicznego było większe”.

„Brak wparcia ze strony państwa prowadzi do degeneracji w wielu obszarach”



Szef rządu mówił, że „wiara w to, że państwo wszystko może i powinno uregulować jest błędna”, jednak całkowite „abstrahowanie” od jego roli „jest bardzo poważnym błędem”.



– Brak polityki wsparcia ze strony państwa w odpowiednich obszarach prowadził do głębokiej degeneracji wielu obszarów życia publicznego w Polsce – powiedział premier. Według niego, stało się m.in. w przypadku polskiej wsi w pierwszym okresie po upadku PRL.



Dodał, że po 1989 roku w Polsce dokonano „przeskoku z jednej skrajności w drugą”. – Ze świata PGR-ów komunistycznych do pozostawienia wszystkich samym sobie; to był wielki błąd – powiedział Morawiecki.



Premier zaznaczył też, że zasady kapitalizmu podlegają zmianie. – Dzisiaj trzeba brać pod uwagę głębokie turbulencje, które mogą zasadniczo zmienić wymiar i zasady działania kapitalizmu, co może być bardzo dobrym krokiem w kierunki jego cywilizowania – ocenił.



„Dzisiaj nie jesteśmy gotowi na integrację z obszarem wspólnej waluty”



– W przypadku takich dużych różnic rozwojowych jak pomiędzy Polską a Niemcami - naszym największym partnerem handlowym, gospodarczym - dzisiaj na pewno trudno jest zalecać integrację w ramach waluty euro, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny - ocenił Morawiecki.



Premier przyznał, że istnieją „pewne korzyści” z integracji walutowej, np. eliminacja pewnych kosztów transakcyjnych, likwidacja ryzyka kursowego czy brak konkurencji na obniżanie kursu walut pomiędzy państwami. Równocześnie ocenił jednak, że „jeszcze dzisiaj nie jesteśmy gotowi na integrację z obszarem wspólnej waluty”.



Morawiecki dodał, że nie można wykluczyć wejścia Polski do strefy euro w przyszłości. Jak jednak podkreślił, w tym momencie utrzymanie własnej waluty jest bardzo potrzebne, ponieważ „w latach kryzysu da nam możliwość reagowania we właściwy sposób”.



„W ostatnich latach dochody podatkowe wzrosły o 100 mld zł”



Podczas debaty szef rządu mówił, że „wielkim kosztem III RP”, była niezdolność kolejnych rządów do „zarządzania podatkami tak, jak robią to dojrzałe państwa”.



Stwierdził, że w ostatnich latach znacznie wzrosły wpływy z VAT. – W ciągu trzech, czterech lat wzrost dochodów podatkowych nastąpił o 100 mld złotych. To jest ten „święty Graal” który, częściowo odnaleziony, służy dzisiaj nam do rozwoju gospodarczego, a także do zrekompensowania gigantycznych deficytów społecznych, które na początku i w trakcie trwania transformacji były traktowane po macoszemu - powiedział premier.



– Przechodzimy z państwa peryferyjnego w kierunku państwa podmiotowego - dodał Morawiecki.



Polska nie chce być państwem »posiadanym« przez zagranicę



– Unia Europejska nie powinna być traktowana jak supermarket. Kiedy francuskie supermarkety, czy banki na polskich ulicach, czy niemieckie firmy, czy holenderskie firmy usługowe cieszą się pełną swobodą w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej, o tyle nasi przedsiębiorcy napotykają - w momencie, kiedy zaczynają osiągać przewagi konkurencyjne (...) - wiele przeszkód - mówił premier.



Ocenił, że utrudniony jest m.in. przepływ usług oraz zakłócony wspólny rynek. – Sektor usług, który nie został uwspólnotowiony, w dużym stopniu obecnie się cofa - stwierdził.



– Nie chcemy się zgodzić na to, żeby ta regulacyjna zwrotnica, która się lekko zaczęła przesuwać na naszą korzyść - przez umiejętności naszych przedsiębiorców, zdolności i ciężką pracę naszych pracowników - żeby z powrotem zaczęła działać przeciwko naszym firmom - mówił Morawiecki.



– Wierzymy w zasady, które są sprawiedliwe, które biorą pod uwagę kontekst historyczny, biorą pod uwagę skąd idziemy i skąd przyszliśmy. Wierzymy, że fundamentem nowej gospodarki jest nowoczesna polityka przemysłowa - oświadczył szef rządu.



Według niego, warto też postawić na eksport, który przyciąga oszczędności zagraniczne i jednocześnie nie zadłuża Polski.



Morawiecki zapewnił również, że nie czuje się „skolonizowany” przez zachodni kapitał. – Nie chcemy być państwami posiadanymi przez zagranicę, aczkolwiek, jak najbardziej cenimy ten wysoko zaawansowany kapitał technologiczny - podkreślił premier. Dodał, że jest zwolennikiem uczenia się od zagranicznych podmiotów.



„Wbrew temu, co mówiono, nie doprowadziliśmy do wzrostu deficytu publicznego”



– Wbrew temu o co nas posądzano parę lat temu, nie tylko nie doprowadziliśmy do wzrostu deficytu publicznego - jest on najniższy przez ostatnie 30 lat. Nie tylko nie doprowadziliśmy do przyrostu długu publicznego, ale w proporcji do PKB spadł w 2018 r., a w 2019 r. spadł w wartościach bezwzględnych - powiedział szef rządu.



Morawiecki przekonywał, że odpowiednia legislacja (m.in. Jednolity Plik Kontrolny - JPK) jak i takie instytucje jak Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) spowodowały odwrócenie nieefektywnej polityki podatkowej z lat wcześniejszych.



Szef rządu podkreślił, że uzdrawiając system podatkowy należy walczyć nie tylko z mafiami VAT-owskimi ale także z rajami podatkowymi. – Raje podatkowe są złem dla wszystkich państw, które chcą się rozwijać, są złem dla klasy średniej – przekonywał Morawiecki.

„O sukcesie kraju decydują jego zdolności regulacyjne”



– O sukcesie gospodarczym w wielu krajach coraz częściej decydują zdolności regulatorów do odpowiedniego reagowania na zmiany i wykorzystywania przewag konkurencyjnych – naturalnych lub pojawiających się w przestrzeni gospodarczej danego kraju – powiedział Morawiecki.



Podkreślił, że ten, kto zbuduje system regulacyjny, który będzie sprzyjał rozwojowi najbardziej zaawansowanych technologii, odniesie sukces.



– Nie możemy sobie wmówić, że my nie mamy możliwości regulacyjnych, ani siły regulacyjnej, bo o wszystkim musi decydować Bruksela – przekonywał Morawiecki. – Wielkim zadaniem państwa podmiotowego, państwa, które przestawia zwrotnicę modernizacji na długofalowy rozwój w interesie swoich obywateli, jest czuwanie nad jakością regulacji, czyli nad czymś (...), co naszych poprzedników w niewielkim stopniu interesowało – przekonywał szef rządu.



Jak dodał, chodzi o „regulację na wielu polach, w wielu dziedzinach, właśnie w dużym stopniu innowacyjną”, czyli np. takie przepisy, jak już obowiązujące IP Box, przyspieszona amortyzacja, ulgi dla mniejszych i średnich firm.



Przekonywał, że to co rząd stara się w Brukseli „przewalczyć” dla małych i średnich firm, służy z definicji polskim przedsiębiorcom. – To jest taki przykład działań regulacyjnych na polu brukselskim, które to zwrotnice modernizacji w postaci suwerenności regulacyjnej przestawia, jeśli nie o 180, to o 90 stopni dużo bardziej w naszym kierunku – argumentował.



Morawiecki przypominał też, że gdy powstawała EWG w 1957 roku, w traktatach rzymskich już wtedy „obiecała sobie integrację rynków od strony produktów, usług, kapitału i ludzi”.



Obecnie – jak dodał – w ramach Unii Europejskiej najlepiej zintegrowane są te trzy obszary, gdzie „dużo łatwiej jest osiągnąć przewagę konkurencyjną tym wyżej zawansowanym i regulacyjnie lepiej zbudowanym państwom Europy Zachodniej”. Chodzi o swobodę przepływu towarów, kapitału i osób. Z kolei akurat w czwartej sferze – swobodzie przepływu usług, gdzie biedniejsze kraje Unii mogą skutecznie konkurować, integracja jest najsłabsza, czego dowodzi np. sytuacja firm transportowych z Europy Środkowej i Wschodniej w niektórych krajach „starej” Unii – ocenił.



Z tego punktu widzenia – mówił Morawiecki – rację ma prezydent Francji Emmanuel Macron, że „Unia Europejska nie jest jak supermarket”, w którym wybiera się tylko wygodne elementy. – Ale to my też możemy to samo powiedzieć, w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów unijnych, choćby właśnie swobody przepływu usług we Francji – zaznaczył szef rządu.



