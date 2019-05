Koniec prac nad listą Ładosia. „Jedna z największych akcji przeciwdziałania Zagładzie”

Zakończono jeden z najważniejszych etapów pracy nad listą Ładosia – zbiorczym spisem nazwisk tysięcy Żydów, dla których polscy dyplomaci w Bernie fałszowali paszporty Ameryki Łacińskiej – ogłosił Instytut Pamięci Narodowej i Ambasada RP w Bernie.

Prace nad weryfikacją ponad tysiąca osób z tzw. sublisty paragwajskiej trwały od wrześni. Lista nazwisk utworzona została przez obecnych dyplomatów RP w Bernie, pracujących nad upamiętnieniem Aleksandra Ładosia i jego ludzi, tzw. Grupy Berneńskiej określanej także jako grupa Ładosia. Polscy dyplomaci przeprowadzili również wstępną weryfikację ich losów.



– Wykorzystaliśmy zarówno znalezione w archiwach kopie paszportów paragwajskich, jak i cząstkowe listy ich posiadaczy. Znaczna część z nich znajdowała się na notatkach i w raportach pozostawionych przez Abrahama Silberscheina, jednego z najważniejszych członków grupy Ładosia - powiedział ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch.



Paszporty latynoamerykańskie z Berna, zwane też paszportami Ładosia, pomagały uniknąć Żydom wywózek do obozów zagłady i przetrwać Holokaust. Ich pełna liczba jest nieznana, jednak zachowane numery seryjne i raporty Silberscheina pozwalają oszacować ich liczbę na ponad 8 tys. Według ambasadora Kumocha prace nad listą Ładosia pozwoliły odtworzyć ok. 40 proc. spośród nazwisk tych ludzi i odnaleźć setki ocalonych.

#wieszwiecej Polub nas

– Mówimy o jednej z największych akcji przeciwdziałania Zagładzie w historii dyplomacji. Nie tylko polskiej, ale również światowej – podkreślił wiceprezes Szpytma. – Akcji, która w tym lub innym stopniu pomogła przetrwać Zagładę tysiącom osób – dodał ambasador Kumoch.

Polscy dyplomaci i działacze organizacji żydowskich w Bernie pozyskiwali paszporty państw Ameryki Łacińskiej, które następnie trafiały do Żydów w okupowanej Europie. Były to paszporty głównie Paragwaju, Salwadoru, Hondurasu, Boliwii, Peru i Haiti. Ich właścicieli kierowano do obozów dla internowanych, gdzie pewna część z nich doczekała końca wojny.



Członkowie grupy zajmowali się produkcją nielegalnych paszportów od co najmniej 1941 r. i kontynuowali działalność praktycznie do zakończenia Holokaustu. W skład Grupy Ładosia wchodzili: ambasador RP w Bernie Aleksander Ładoś, jego zastępca Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki i attache ambasady Juliusz Kuehl. Ich partnerami były dwie organizacje żydowskie – komitet RELICO kierowany przez Abrahama Silberscheina oraz szwajcarski oddział Aguda Yisroel pod wodzą Chaima Eissa.