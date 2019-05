Przewozy Regionalne spodziewają się 30 mln zł zysku w 2019 r.

Przewozy Regionalne liczą, że w tym roku po raz kolejny uda im się wypracować dodatni wynik finansowy, a zysk netto może sięgnąć około 30 mln zł – poinformował Krzysztof Zgorzelski, prezes kolejowej spółki.

– Za trzy ostatnie lata spółka łącznie wypracowała ponad 180 mln zł zysku. Do tego skumulowanego zysku za ostatnie trzy lata, w tym roku chcemy dołożyć kolejne 30 mln zł – powiedział Zgorzelski.



Przez ostatnie trzy lata Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, wdrażały program restrukturyzacji. Był on kolejnym w historii spółki, ale pierwszym, który zakończył się sukcesem.



– Teraz możemy śmiało powiedzieć, że ten plan restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne realizowany pod bacznym nadzorem i przy współpracy z naszym największym udziałowcem – Agencją Rozwoju Przemysłu, zakończył się sukcesem. Zrealizowaliśmy wszystkie założone w programie restrukturyzacji inicjatywy – powiedział Zgorzelski.



Plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został zaakceptowany w roku 2015. W tym samym roku Agencja Rozwoju Przemysłu i Przewozy Regionalne podpisały umowę dokapitalizowania, na mocy której ARP objęła większościowy pakiet udziałów (50 plus 1), pokrywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł. Tym samym ARP stała się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.



Decyzję o udzieleniu Przewozom Regionalnym pomocy publicznej w formie dokapitalizowania poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015-2018. Został on pozytywnie zaopiniowany przez właścicieli, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Agencję Rozwoju Przemysłu i ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Przewozy Regionalne w ubiegłym roku przewiozły 81,2 mln pasażerów. To o ponad 1,3 mln więcej niż w roku 2017. Udział w rynku Przewozów Regionalnych w ubiegłym roku wyniósł 26,2 proc. według liczby pasażerów. Drugie były Koleje Mazowieckie z udziałem w wysokości 19,2 proc., a na trzecim miejscu znalazły się PKP Intercity z 14,9-proc. udziałem w rynku.