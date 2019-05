Książęca para pokazała swojego syna. „To magia, coś fantastycznego!”

Księżna Sussex Meghan i książę Harry spotkali się z dziennikarzami i pokazali swoje nowo narodzone dziecko. Chłopiec, który jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu, przyszedł na świat w poniedziałek wczesnym rankiem.

– To magia, coś fantastycznego. Mam dwóch najlepszych facetów na świecie, więc naprawdę jestem przeszczęśliwa – powiedziała księżna.



Dodała, że jej syn „ma najlepszy charakter”, jaki mogła sobie wymarzyć. – Jest naprawdę cudowny – stwierdziła.



Na pytanie, do kogo dziecko jest podobne, książę Harry odparł: „Często mówi się, że dzieci zmieniają się bardzo szybko, więc patrzymy, jak te zmiany wyglądają i do kogo będzie podobny”.

źródło: TVP Info

– Jego wygląd zmienia się w zasadzie codziennie, więc kto wie – powiedział.Księżna Meghan podkreśliła, że jest to „fantastyczny czas”. – Były to intensywne dni, ale jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi – stwierdziła.Podziękowała za wszystkie życzenia i miłe słowa.