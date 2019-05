Papież apeluje do Polaków o wierność ewangelicznym wartościom

Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej, wyraził pragnienie, by wierność ewangelicznym wartościom była dla całego narodu punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji i wyzwań.

Podczas spotkania z tysiącami wiernych w Watykanie w słowie do polskich pielgrzymów papież nawiązał do obchodzonej dzisiaj przez Kościół w Polsce uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i nazwał go „wielkim patronem”.



– Jego odwaga w Panu i wierność ewangelicznym wartościom duchowym i moralnym niech będzie dla was i dla waszego narodu punktem odniesienia w decyzjach i działaniach wobec wyzwań naszych czasów. Niech wam towarzyszy jego opieka i Boże błogosławieństwo – powiedział Franciszek.



W audiencji uczestniczyła delegacja samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z marszałkiem Piotrem Całbeckim. Samorządowcy przybyli na spotkanie z papieżem w związku z obchodzonym 7 czerwca świętem województwa, którego patronem na mocy decyzji Franciszka jest święty Jan Paweł II. W tym roku przypada 20. rocznica wizyty papieża w Toruniu i Bydgoszczy.

W katechezie Franciszek podsumował swą zakończoną wczoraj podróż do Bułgarii i Macedonii Północnej.



Mówiąc o wizycie w tym drugim kraju, papież wyraził uznanie dla jego „zaangażowania na rzecz przyjmowania i niesienia pomocy wielkiej liczbie migrantów i uchodźców w krytycznym okresie 2015 i 2016 roku”. – To była wielka gościnność, oni mają wielkie serce – dodał Franciszek. Następnie zauważył, że „migranci przysparzają im problemów, ale oni ich przyjmują i to jest wielka rzecz”. Papież poprosił obecnych o „aplauz dla tego narodu”.



Mówił także o swym spotkaniu z zakonnicami założonego przez urodzoną w Skopje świętą matkę Teresę zgromadzenia Misjonarek Miłości. – Byłem poruszony ewangeliczną czułością tych kobiet – zauważył.



– Tyle razy my, chrześcijanie, tracimy wymiar czułości, a kiedy jej nie ma, stajemy się zbyt poważni, kwaśni. Kiedy czyni się miłosierdzie bez czułości, bez miłości, to tak jakby na taki uczynek wylać szklankę octu. Miłosierdzie nie jest kwaśne – zaznaczył Franciszek.



Mówiąc o swej wcześniejszej wizycie w Bułgarii, papież podkreślił, że prowadziła go pamięć o świętym Janie XXIII, który w latach 1925-1934 był papieskim legatem w tym kraju. Zaznaczył też, że zrobił „krok naprzód” w relacjach z bułgarską Cerkwią prawosławną.