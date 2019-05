Poczta Polska buduje sieć automatów do odbioru paczek

Samoobsługowe automaty Poczty Polskiej do odbioru przesyłek staną wkrótce w placówkach pocztowych i w sklepach sieci Biedronka – poinformowała w środę w komunikacie Poczta. Urządzenia do odbioru przesyłek dostarczy firma SwipBox.

Jak czytamy w komunikacie, pierwsze z 200 planowanych automatów pojawią się w placówkach pocztowych jeszcze przed wakacjami, a pozostałe zostaną oddane do użytku do końca III kwartału br. Automaty trafią do placówek pocztowych oraz sklepów sieci Biedronka w największych aglomeracjach miejskich - m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu.



– Powiększanie naszej sieci jest warunkiem dalszego rozwoju biznesu kurierskiego, dlatego podjęliśmy decyzję o dołączeniu pocztowych automatów do odbiorów przesyłek do naszej oferty – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.



– Aktualnie Poczta Polska wspólnie z partnerami tworzy największą sieć w kraju, do której należy ponad 11,5 tys. punktów – zaznaczył cytowany w komunikacie Grzegorz Kurdziel z zarządu spółki. – Placówki pocztowe posiadają ugruntowaną pozycję wśród klientów, między innymi ze względu na ich dogodne lokalizacje, dlatego postanowiliśmy usprawnić odbiór przesyłek, stawiając w części placówek nasze automaty pocztowe – dodał.



Spółka zaznaczyła, że lokalizacje automatów pocztowych zostały dobrane z uwzględnieniem preferencji i stylu życia klientów sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych. – Sieć sklepów Biedronka idealnie wpisuje się w ten koncept jako jedno z najchętniej wybieranych miejsc zakupów spożywczych Polaków – wskazano. Dodano, że każdego dnia ok. 4 mln osób robi zakupy w sklepach tej sieci.

Automaty, które staną w sklepach, będą dostępne w godzinach ich otwarcia. Natomiast automaty umieszczone przy placówkach pocztowych będą dostępne 24 godziny na dobę – zapowiada firma.



– Kanał dostaw przesyłek kurierskich do sieci urządzeń samoobsługowych stanowi istotną szansę na poprawę pozycji konkurencyjnej Poczty Polskiej na rynku usług paczkowych. Zapewni multikanałowość dostaw, umożliwi pozyskanie nowych klientów, dynamiczny wzrost wolumenów przesyłek paczkowych szczególnie w segmencie e-commerce, a konsekwencji wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku paczkowo-kurierskim – czytamy.



Operator pocztowy wskazał, że możliwość odebrania przesyłki w automacie samoobsługowym jest trzecią najchętniej wybieraną formą odbioru po dostawie przez kuriera i odbiorze osobistym. – Dane te potwierdza raport Gemius 2018 „E-commerce w Polsce”, z którego wynika, że grupa osób aktywnie robiących zakupy online mieści się w przedziale wiekowym 15-49, z czego ponad połowa wskazuje automat samoobsługowy jako formę dostawy motywującą do robienia zakupów przez internet – podano w komunikacie. Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym na rodzimym rynku, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.