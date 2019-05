Słynny prezydent Legionowa na plakatach Koalicji Europejskiej

Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski – znany z seksistowskich i skandalicznych słów, które padły podczas jednej z konwencji powiązanego z Platformą Obywatelską komitetu Porozumienie Samorządowe – udzielił poparcia kandydatce Koalicji Europejskiej w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Podczas spotkania przed wyborami samorządowymi w ub.r. prezydent Legionowa Roman Smogorzewski przedstawiał kandydatów do tamtejszej rady miasta. O jednym z nich mówił: „Powiem szczerze, że nie byłem zadowolony, jak się urodził. Dzieci są takie brzydkie... i zobaczcie, jaki ładny wyrósł, dorodny”.



Z kolei do jednej z kandydatek zwrócił się: „Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna (...) masz wiele innych walorów i kompetencji, ale jak zacznę za bardzo, to wiesz... moja żona w ogóle nie jest zazdrosna, typowa kobieta”. Pod adresem kolejnych dwóch kandydatek padło stwierdzenie: „Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone”. „No i pani od seksu” – mówił wówczas Smogorzewski.



W konwencji uczestniczyło wielu polityków Platformy – w tym rzecznik tej partii Jan Grabiec. Poseł wręczył Smogorzewskiemu szablę. – Prowadź nas do boju – mówił.



Po tym jak materiał z konwencji wyborczej wywołał zainteresowanie mediów i internautów, Smogorzewski zrezygnował z członkostwa w PO.



Smogorzewski, który ostatecznie wygrał wybory prezydenckie w Legionowie, zdecydował się ostatnio udzielić swego poparcia politycznej koleżance. Do sieci trafiło zdjęcie z plakatem wyborczym z dopiskiem: „Popieram kandydatkę. Roman Smogorzewski. Prezydent Miasta Legionowo”.

Popatrzcie, słynny prezydent Legionowa Roman Smogorzewski ("Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna", "mamy tu dwie napalone kandydatki") wrócił do łask i nawet udziela poparcia na plakatach Koalicji Europejskiej pic.twitter.com/qqhKf4MR73 — rydzyk_fizyk (@rydzyk_fizyk) 7 maja 2019

