„By nie było podejrzeń, że uciekł z miejsca zdarzenia”. Czarnecki apeluje do Cimoszewicza

Apeluję do byłego premiera i kandydata do PE Włodzimierza Cimoszewicza, aby odniósł się do medialnych doniesień, z których wynika, że uciekł z miejsca wypadku po potrąceniu rowerzystki – powiedział europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który jest „dwójką” PiS w wyborach do PE w Warszawie.

Czarnecki odniósł się do informacji „Super Expressu”, z których wynika, że Włodzimierz Cimoszewicz po potrąceniu w sobotę w Hajnówce 70-letniej rowerzystki uciekł z miejsca wypadku. Według informacji gazety taki zarzut może mu postawić białostocka prokuratura.



Kandydat PiS do PE zaapelował do Cimoszewicza, aby natychmiast zwołał konferencję prasową, ustosunkował się do tej informacji i wyjaśnił sprawę. – Żeby nie było żadnych wątpliwości – wskazał Czarnecki. – To moja dobra rada, mówię to z troską, aby nie było sytuacji, w której można byłoby podejrzewać, że kandydat do PE – lider listy, „jedynka” w stolicy państwa – uciekł z miejsca wypadku – mówił europoseł. Dodał jednocześnie, że nie chce mu się w to wierzyć.



Wyraził nadzieję, że ta sprawa nie będzie dominować w kampanii wyborczej do europarlamentu. – To dla dobra tej kampanii, żeby tą sprawą się nie zajmować – podkreślił Czarnecki.



W rozmowie z wp.pl syn Cimoszewicza odniósł się do dzisiejszych doniesień „SE”. – Z uwagi na jednostronność artykułu i fakt powoływania się na anonimowe źródła nie będę go komentował. Prawda jest taka, że pracę muszą wykonać biegli, których ma powołać prokuratura. Do chwili zakończenia przez nich prac nie ma powodu, aby cokolwiek dodawać. Ubolewam nad niskimi standardami pracy autorów podobnych materiałów – powiedział Tomasz Cimoszewicz.

#wieszwiecej Polub nas