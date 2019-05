Ajax czy Tottenham? Już dziś dowiemy się, kto zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem

Ajax Amsterdam podejmie w środę Tottenham Hotspur w rewanżowym spotkaniu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu holenderski zespół zdominował rywala i wygrał w Londynie 1:0. Trener „Spurs” Mauricio Pochettino zapowiada, że teraz będzie inaczej. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP.

W ubiegłym tygodniu Ajax Amsterdam wygrał w Londynie z Tottenhamem 1:0. Wicemistrz Holandii dyktował warunki przez większą część pierwszej połowy, ale w drugiej gra była bardziej wyrównana, momentami to „Koguty” przejmowały inicjatywę.



Po pierwszym meczu trener „Spurs” sugerował, że jego gracze pozwolili Ajaxowi na zbyt wiele. Trener Pochettino zapewnia przed środowym meczem, że zespół wyciągnął lekcję. – Przed nami ekscytujące spotkanie, musimy mu sprostać. Potrzeba nam większego poczucia wolności, a do stracenia nie mamy nic – powiedział.





Zapraszamy do zabawy :)

Kto awansuje do finału LM, Ajax czy Tottenham? ⚽️#wieszwięcej



Zobacz więcej ⤵️https://t.co/Y9vHHg7oPV — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) 8 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Trener Ajaxu Amsterdam Erik ten Hag zapewnił, że choć bezbramkowy remis w środę u siebie z Tottenhamem Hotspur dałby gospodarzom awans do finału Ligi Mistrzów, jego zespół powalczy o zwycięstwo. – W takim nastawieniu leży nasza siła – oznajmił.W pierwszym spotkaniu Pochettino nie mógł skorzystać z największych gwiazd: Heung-Min Sona i Harry'ego Kane'a. W środę możliwy jest powrót Koreańczyka. Londyńczycy nie są w najwyższej formie, w weekend przegrali ligowy mecz z Bournemouth 0:1.Dla odmiany, piłkarze Ajaksu Amsterdam w niedzielę pokonali Willem II Tilburg 4:0 w finale Pucharu Holandii i po raz 19. w historii zdobyli to trofeum.Środowy półfinał Ligi Mistrzów transmitowany będzie w TVP1 i TVP Sport, na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej. Początek spotkania o godzinie 21.We wtorek poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze Liverpoolu, którzy w pierwszym meczu przegrali z Barceloną na Camp Nou 0:3, triumfowali przed własną publicznością w rewanżu 4:0 i to oni zagrają w finale tych rozgrywek.