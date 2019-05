Niemcy zaniepokojeni: Przez 500 plus Polacy nie chcą zbierać u nas szparagów

Niemieckie media donoszą, że plantatorzy szparagów mają w tym sezonie duży kłopot ze względu na coraz mniejszą liczbę chętnych do zbierania tych warzyw. Ani pracownicy z Rumunii, ani z Polski, którzy dotychczas wiedli prym przy takich zbiorach, nie są nimi zainteresowani. To przez wprowadzenie w Polsce 500 plus – twierdzą władze Niemiec.

W kwietniu rozpoczął się sezon szparagowy. Te warzywa stają się coraz bardziej popularne na europejskich stołach. Jak donoszą niemieckie media, tegoroczny sezon zbiorów może być wyjątkowo trudny dla tamtejszych plantatorów.



Znaczną cześć pracujących przy zbiorach szparagów w Niemczech stanowią pracownicy z Polski. Jednak jak uważa niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez wzrost gospodarczy w Polsce i program 500 plus obywatele Polski nie chcą już wyjeżdżać na sezonowe prace za zachodnią granicę.



Szparagi to wieloletnia zielona roślina z rodziny liliowatych, zaliczana do najstarszych uprawnych warzyw na świecie. Wśród największych producentów szparagów są Chiny, Peru i Meksyk. Okres zbiorów szparagów trwa w środkowej Europie zazwyczaj od drugiej połowy kwietnia do 24 czerwca.



Szparagi to bogate źródło witamin z grupy B, kwasu foliowego, witaminy C, soli mineralnych i błonnika. Roślina jest ceniona ze względu na działanie antyrakowe, regulujące gospodarkę wodną organizmu i zapobiegające wadom zwyrodnieniowym układu nerwowego. Jest także traktowana jako afrodyzjak.

