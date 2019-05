Były szef CBA: Mam przydomek „obrońcy ubeków”. Szczycę się tym

– Ja mam już w prawicowych mediach przydomek „obrońcy ubeków”, z czego jestem dumny i czym się szczycę – powiedział kandydat Koalicji Europejskiej do PE i były szef CBA Paweł Wojtunik podczas spotkania wyborczego z osobami objętymi ustawą dezubekizacyjną. Jak dodał, przez „trzy lata” pracował „na wschodzie Europy” i tam Białorusini i Rosjanie nie wierzą, że taką ustawę wprowadzono w Polsce.

W poniedziałek w Częstochowie odbyła się debata z udziałem polityków Koalicji Europejskiej, która dotyczyła wprowadzonej przed dwoma laty w Polsce ustawy dezubekizacyjnej. Organizatorzy – byli emerytowani policjanci i wojskowi – informując o wydarzeniu, określili ją mianem „ustawy represyjnej”.



Podczas spotkania głos zabrał Paweł Wojtunik, kandydat KE w eurowyborach, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Centralnego Biura Śledczego.



– Odsunąć PiS od władzy – mówił polityk. – Nie cierpię ani ja, ani moja rodzina w takim stopniu jak wy – zwracał się do słuchaczy. – Bo jeszcze mam emeryturę, aczkolwiek władza robi wszystko, by poprzez procedurę karną ją odebrać – dodawał.



– Jestem podejrzany z art. 231 par. 2 kk, chociaż nigdy nie przyjąłem od nikogo żadnej korzyści ani żadnej korzyści nie wręczyłem. Ale wiem, co to jest wyrzucenie z pracy, wiem, co to jest nękanie rodziny. Moja żona jest tutaj z nami na sali i ona też się czuje represjonowana. Wiem, co to jest przesłuchiwanie dziecka – oznajmiał Wojtunik.



Polityk KE zwracając się do publiczności, stwierdził, że jeśli „nie wygramy wyborów, nie pójdziecie do wyborów”, wówczas „będziecie wszyscy jeszcze bardziej represjonowani i prześladowani”. – Z wami zrobiono rzecz najgorszą, jaką można zrobić. Chce się was zagłodzić, co narusza wszelkie normy i zasady współżycia społecznego – mówił.

Były szef CBA poinformował, że przez trzy lata pracował „na wschodzie Europy”. – Unia Europejska nie wierzy, że taka ustawa (dezubekizacyjna - dop. red.) mogła być wprowadzona. To jeszcze nie jest nic wyjątkowego. Nie wierzą w to koledzy na Białorusi, nie wierzą w to Rosjanie, nie wierzą koledzy w Mołdawii, Azerbejdżanie i Tadżykistanie – dodał.



– To, co wam zrobiono, jest haniebne i jest rzeczą niespotykaną. Z wami zrobiono rzecz gorszą, bo podzielono tę mękę i gehennę na kilka etapów. Wiem o tym, że zabrano wam emerytury, bo chce się was zagłodzić. Zabrano wam godność i nazwano ubekami, katami i oprawcami. Was się nazywa różnymi epitetami po to, by was upokorzyć – stwierdzał.



– Ja jako były dyrektor CBŚ mam w gronie represjonowanych wielu przyjaciół, podwładnych i szefów. Zapomina się o tym, że los każdego z was jest ważny, ale w tej grupie są legendy polskiej policji, bez których rzeczywistość w Polsce byłaby inna – oznajmił polityk.

Od października 2017 r. emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli około 2050 złotych. Przepisy tzw. ustawy dezubekizacyjnej obejmują osoby, które pracowały w komunistycznym aparacie represji PRL od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.Chodzi o pracowników cywilnych oraz wojskowych między innymi takich organów jak: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Urząd Bezpieczeństwa czy Służba Bezpieczeństwa, informacja wojskowa czy zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.Zmiany w świadczeniach nie dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych takich jak: Milicja Obywatelska, Straż Pożarna czy Straż Graniczna. Przewidują również zachowanie świadczeń osób, które były pracownikami organów bezpieczeństwa bardzo krótko, zaś po 1989 roku przyczyniły się do budowania wolnej Polski.Nagranie wideo pochodzi ze strony facebookowej: Częstochowa info-Video.