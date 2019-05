Naukowcy ostrzegają przed domowymi karmami dla kotów

W internecie można znaleźć mnóstwo przepisów na domowe kocie jedzenie, ale badanie naukowców z University of California pokazuje, że większość z nich nie pokrywa zapotrzebowania czworonogów na składniki odżywcze. Ponadto niektóre mogą obejmować składniki potencjalnie toksyczne dla kotów.

Naukowcy przeanalizowali 114 przepisów z internetu i książek napisanych m.in. przez weterynarzy. 40 proc. przepisów nie zawierało żadnych instrukcji co do karmienia, a pozostałym brakowało szczegółów lub były niejasne.



– Tylko 94 przepisy zapewniały odpowiednią ilość informacji do komputerowych analiz składników odżywczych, ale żaden z nich nie dostarczał kluczowych składników, które National Research Council zaleca dla dorosłych kotów – powiedziała główna autorka badania Jennifer Larsen, weterynarz z UC Davis School of Veterinary Medicine.



Przepisy nie dostarczały odpowiedniej ilości składników odżywczych bez względu na to, skąd pochodziły i czy były napisane przez specjalistów, choć te autorstwa weterynarzy miały mniej uchybień. Większości receptur brakowało trzech lub więcej składników odżywczych, ale były i takie, gdzie nie było 19 z nich. Wiele przepisów dostarczało mniej niż 50 proc. kilku ważnych związków jak cholina, żelazo, cynk, witamina B1, witamina E czy mangan.



To, czy taka karma zaszkodziłaby kotu, zależałoby od jego stanu zdrowia, ile by jej dostawał i jak długo byłby na takiej diecie. Naukowcy ocenili, że tylko pięć przepisów – wszystkie pochodzące od weterynarzy - zapewniało kotom wszystko, czego potrzebują – czytamy w „Journal of the American Veterinary Medical Association”.

Siedem procent receptur zawierało składniki potencjalnie toksyczne dla tych zwierząt, m.in. czosnek lub czosnek suszony, cebulę i por. Okazało się też, że niektóre karmy wymagały użycia surowych produktów, a nie wspominano o ryzyku zakażenia bakteriami. Pojawiały się też kości, bez doprecyzowania o rozdrobnieniu ich dla uniknięcia uszkodzeń układu pokarmowego.



Larsen wyjaśniła, że właściciele kotów masowo przestawili się na domowe kocie jedzenie ponad dekadę temu, kiedy okazało się, że komercyjne karmy importowane są z Chin. Niektórzy próbują w ten sposób mieć większą kontrolę nad kocią dietą. Larsen jest zdania, że właściciele powinni być jednak ostrożni w podawaniu kotom karmy domowej roboty.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Własnoręcznie robiona karma nie musi być lepsza. Jeśli zamierza się po taką sięgnąć, trzeba upewnić się, że robi się to bezpiecznie - powinna być zbilansowana i właściwa dla określonego zwierzęcia – powiedziała. Dodała, że nie należy bać się dostępnych na rynku karm, a domowe pożywienie warto skonsultować z weterynarzem.