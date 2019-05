Szef MSWiA ws. ustawy 447: Ktoś, kto wywołuje histerię, wpisuje się w narrację Kremla

– Ktoś, kto wywołuje histerię i twierdzi, że rząd PiS będzie oddawał środowiskom żydowskim majątek, wpisuje się w narrację kremlowską – podkreślił szef MSWiA Joachim Brudziński. – Za rządów PiS nie popłynie polska złotówka, niezależnie jakie bzdury wygadują Robert Winnicki czy Krzysztof Bosak – dodał.

Brudziński podkreślił w środę w Polskim Radiu 24, że Polska nie ma żadnych zobowiązań wobec kogokolwiek.



– Ktoś, kto wywołuje histerię czy awanturę, ktoś, kto próbuje ubierać rząd PiS jako ten, który będzie na kolanach oddawał środowiskom żydowskim majątek czy wypłacał odszkodowania - wpisuje się w narrację kremlowską – ocenił.



Odniósł się w ten sposób do działań m.in. narodowców sprzeciwiających się ustawie 447.



W sobotę, 11 maja Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” organizuje demonstrację w tej sprawie, do udziału w której w mediach społecznościowych zachęca Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.



Brudziński wskazał, że dopóki rządzi PiS, „niezależnie od tego, jakie bzdury będzie wygadywał pan Winnicki, pan Bosak (obaj kandydaci Konfederacji do PE – dop. red.) czy inni, jedna polska złotówka nie popłynie”.



Jak zaznaczył, Polska była ofiarą dwóch totalitaryzmów – zbrodniczego nazizmu niemieckiego i również zbrodniczego totalitaryzmu sowieckiego komunizmu.



– Jeżeli ktokolwiek jest tutaj ofiarą, to Polska – powiedział.



Dodał przy tym, że rząd pragnie budować dobre relacje z USA w oparciu o prawo międzynarodowe, a także w oparciu o prawo do szacunku i podmiotowości. Według szefa MSWiA z próby konfliktowania Polski z największym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi, „cieszą się” na Kremlu.

Jak podkreślił minister, tzw. ustawa 447 w żaden sposób nie skutkuje na polskie prawodawstwo ani koniecznością wypłaty odszkodowań.



– Na gruncie obecnie obowiązującego prawa nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby Polacy mogli czuć się zaniepokojeni tym, że rzekomo Polska będzie wypłacała odszkodowania – zapewnił.



Prezydent USA Donald Trump podpisał w maju 2018 r. ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. W grudniu 2017 r. ustawę zarejestrowaną w dzienniku ustaw jako S.447 (ustawa Senatu nr 447) jednomyślnie przyjęła izba wyższa amerykańskiego Kongresu, a pod koniec kwietnia 2018 r. także jednomyślnie, przez aklamację, przyjęła ją Izba Reprezentantów.



Po podpisaniu ustawy przez Trumpa sekretarz stanu USA będzie zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej.



Deklaracja ta, przyjęta w 2009 r. przez 46 państw świata na zakończenie Praskiej Konferencji ds. Mienia Ery Holokaustu, jest niezobowiązującą listą podstawowych zasad mających przyspieszyć, ułatwić i uczynić przejrzystymi procedury restytucji dzieł sztuki oraz prywatnego i komunalnego mienia przejętego siłą, skradzionego lub oddanego pod presją w czasie Holokaustu.



Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej, które nie spełniły swych obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny, deklaratywny charakter.