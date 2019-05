Prezydent Gruzji dla TVP Info: Polska jest przykładem rozwoju gospodarczego

Polska jest przykładem rozwoju gospodarczego. Macie dobry i stabilny wzrost – powiedziała na antenie TVP Info prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która przebywa w Polsce z pierwszą oficjalną wizytą. Podczas rozmowy podkreśliła, że Polska jest przyjacielem Gruzji od wielu wieków.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili przybyła we wtorek do Polski z pierwszą oficjalną wizytą.



Podczas rozmowy z TVP Info została zapytana o pierwsze wrażenie związane z wizytą w naszym kraju. – Pierwsze wrażenie to potwierdzenie tego, że w Polce mamy przyjaciela, który nim był od wielu lat, od wielu wieków – powiedziała i dodała, że było to widać szczególnie w ostatnim okresie.



Prezydent podkreśliła, że została bardzo ciepło przyjęta m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. – Były to bardzo przyjacielskie i ciepłe spotkania – oznajmiła.



Zaznaczyła, że prezydent Polski obiecał, że „będzie wspierał wysiłki Gruzji, żeby znalazła się po zachodniej stronie Europy”.

Zurabiszwili wspominała, że w ciągu 10 lat trwania Partnerstwa Wschodniego, które zostało zainicjowane przez Polskę i Szwecję, udało się Gruzji m.in. podpisać umowę stowarzyszeniową z UE oraz szczegółową i kompleksową umowę o wolnym handlu. – Działania te pokazały Gruzinom, że zmierzamy w stronę UE. Czasem mówię pół żartem, pół serio, że jesteśmy jednymi z ostatnich entuzjastów Europy. Jesteśmy optymistami częściowo dzięki Polsce – stwierdziła.

Prezydent Gruzji przyznała, że jej kraj dąży do wstąpienia w szeregi NATO i UE. – Dwa regiony są okupowane, ponadto w 2008 r. mieliśmy wojnę i wtedy wasz prezydent Lech Kaczyński mocno wspierał Gruzję. Nie ma więc rzeczy, które mogłyby nas przestraszyć. Unia Europejska zbliżyła się do nas i my zbliżyliśmy się do UE – powiedziała.



– Jesteśmy blisko tych otwartych drzwi do NATO, bo spełniliśmy niemal wszystkie wymogi, niezależnie czy chodzi o budżet, wydatki na obronę, reformy w wojsku, czy udział w misjach pokojowych – dodała.



Zurabiszwili powiedziała, że jej zdaniem agresja Rosji na Gruzję w 2018 r. miała na celu odciągnąć kraj od perspektywy i kierunku, który został obrany. – To było akurat zwycięstwo Gruzji, bo byliśmy odporni. I nie chodzi mi tylko o wojnę, ale o czas po wojnie. Dochodziło do niekończących się prowokacji na linii frontu. Rosja wywierała na nas presję. Mimo tego idziemy dalej w kierunku wskazanym przez naród gruziński, 80 proc. popiera ten kierunek – oznajmiła.



– Rosja jest problemem, ale nie boimy się, bo jeśli zaczniemy koncentrować się na strachu, to wtedy zapomnimy o wszystkim innym i skupimy się tylko na tym, a nie w ten sposób buduje się kraj i pracuje się nad możliwościami rozwoju – powiedziała. Dodała, że „skupiamy się na UE, NATO, rozwoju gospodarczym i społecznym”.

– Rosja jest obecnie w Gruzji, ale pewnego dnia odzyskamy okupowane regiony i co najważniejsze, zjednoczymy się z tymi, którzy mieszkają teraz na terenach okupowanych – dodała.



Prezydent przyznała, że Gruzja nie istnieje tylko z uwagi na relacje z Rosją. – Gruzja istnieje jako kraj, który jest niepodległy, który chce dołączyć do UE i NATO, który ma własną politykę zagraniczną i gospodarczą. Rosja nie określa ani naszej przyszłości, ani istnienia – zauważyła.



Zdaniem Zurabiszwili Gruzja staje się coraz bardziej interesującym partnerem gospodarczym. – Obecnie UE realizuje duży projekt inwestycyjny, tzn. sieć transportową przez Morze Czarne i Kaukaz. W międzyczasie podpisaliśmy umowę o wolnym handlu z Chinami. Dzięki temu jesteśmy hubem dla handlu między Europą i Chinami, i to jest bardzo obiecujące dla inwestorów – powiedziała i dodała, że „kolejnym mocnym argumentem jest stabilność”.





Zdaniem prezydent Gruzji Polska jest bardzo dobrym partnerem.



– Polska ma na koncie wiele sukcesów. Nasze dwa kraje wywodzą się z tego samego modelu gospodarek socjalistycznych. Nie byliśmy kiedyś wolnymi krajami. Przykład, który daje Polska, to przykład rozwoju gospodarczego. Macie dobry i stabilny wzrost – oznajmiła.

– Jest to również przykład w polityce zatrudnienia, a jest to naprawdę duży problem w Gruzji. Polska jest także modelem, jeśli chodzi o rozwój regionalny – dodała.



Ponadto przyznała, że „ważną częścią relacji z Polską jest kultura”. – Przez wiele lat Polska była wręcz naszym mistrzem i ambasadorem w Unii Europejskiej. Bardzo efektywnie promowaliście kulturę – powiedziała.



– Polska jest znana jako kraj walczących o wolność, bo przecież byli Polacy, którzy przybywali do Gruzji w czasach Imperium Rosyjskiego i walczyli o wolność i niepodległość. Polska jest znana z uwagi na architektów, którzy przybyli do naszego kraju w XIX i XX wieku. Polska jest znana z uwagi na wsparcie, jakie udzieliła gruzińskim oficerom, którzy dołączyli do polskiej armii – zauważyła Zurabiszwili.



Na koniec rozmowy prezydent Gruzji wspomniała świętej pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. – Był obecny podczas bardzo ciężkich czasów w Gruzji. Gruzja nigdy nie zapomni o obecności i ogromnym wsparciu, które dał nam swoją obecnością w tym bardzo trudnym czasie – oznajmiła.