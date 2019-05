Marszałek Senatu: Profanacja obrazu Matki Boskiej obraża uczucia religijne większości Polaków

Prawo powinno być egzekwowane – mówił w Polskim Radiu marszałek Senatu Stanisław Karczewski, komentując zatrzymanie Elżbiety Podleśnej.

Karczewski był w „Sygnałach dnia” pytany o sprawę Elżbiety Podleśnej, która pod koniec kwietnia rozkleiła w Płocku plakaty i nalepki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami.



– To zdarzenie, potraktowanie ikony mojej wiary, bardzo mnie uraziło, osobiście – powiedział.



Karczewski podkreślał, że każdy jest równy wobec prawa. Przypomniał, że „za rządów PO zatrzymano kibiców, którzy obrazili premiera Donalda Tuska”. – Tak było też w innych sytuacjach, na przykład po wrzuceniu mięsa do meczetu, tam też doszło do zatrzymań – zaznaczył.



Zwracał uwagę na dwugłos w tej sprawie, który „nie jest naturalny”. – Dlaczego nie dochodziło do dyskusji, kiedy obrażano uczucia muzułmanów? Nie było, cisza, a teraz, kiedy doszło do obrażenia uczuć większości Polaków, jest dyskusja. Wiemy, kim jest Matka Boska Częstochowska, nasza ikona. Zapraszam te osoby na Jasną Górę, niech się nawet nie modlą, ale sobie usiądą i zobaczą, jak ludzie traktują ikonę – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Polskie Radio, PAP

Zaznaczył, że nie mieści mu się w głowie „takie traktowanie wolności jako wolności w krytykowaniu i w obrażaniu uczuć religijnych katolików”. – Ten dwugłos dotyczy nie tylko tej sprawy, ale w ogóle całego problemu i art. 196 kk – dodał.Art. 196 Kodeksu karnego przewiduje, że „kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.