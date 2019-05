Forum Żydów Polskich: Symbol LGBT pozostaje w konflikcie kulturowym z biblijną tęczą

Nie ma harmonii pomiędzy symbolem LGBT i symbolem biblijnego Przymierza. Tęcza LGBT nie ma nic wspólnego z tęczą biblijnego Przymierza. Wręcz przeciwnie – pisze przedstawiciel Forum Żydów Polskich Paweł Jędrzejewski. Zaznacza, że czym innym jest sześciokolorowa tęcza – „symbolizująca współcześnie ruchy gejowskie i pokrewne” – a tęcza siedmiokolorowa – oznaczająca relację Boga z ludźmi.

Po zatrzymaniu przez policję Elżbiety Podleśnej – znanej z antyrządowych protestów działaczki, która pod koniec kwietnia rozkleiła w Płocku plakaty i nalepki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami – pojawiły się głosy – powielane przez wielu polityków i niektóre media – które uznają, że tęcza identyfikująca ideologię LGBT oraz tęcza, która symbolizuje przymierze Boga z ludźmi, są tożsame.



W tej sprawie głos zabrał przedstawiciel Forum Żydów Polskich. Paweł Jędrzejewski na łamach portalu salon24.pl pisze, że „nie ma harmonii pomiędzy symbolem LGBT i symbolem biblijnego Przymierza”.



Jędrzejewski przypomina, że „Siedem Przykazań Potomków Noego stanowi treść Przymierza symbolizowanego przez tęczę i jej siedem kolorów”. Piąte z tych przykazań – oznaczające zakaz niemoralnych stosunków seksualnych – dotyczy każdego stosunku seksualnego, „jaki nie odbywa się pomiędzy kobietą a mężczyzną (których dodatkowo nie może wiązać bliskie pokrewieństwo lub powinowactwo)”.

źródło: salon24.pl

Jedrzejewski zaznacza, że „paradoksem w obrębie symboli” jest to, że tęcza – „symbol ładu i twórczego ograniczenia, jakie judaizm (a za nim chrześcijaństwo) wprowadziły do ludzkiej seksualności, stała się symbolem ruchu (LGBT) głoszącego całkiem odwrotne hasła”.W jego ocenie hasła ideologii LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści) „propagują cofnięcie się do form seksualności z czasów odległych o tysiące lat – prymitywnych i przez ludzkość już dawno odrzuconych”.„Idee zawarte w Torze uczyniły »gender obiektu« tematem moralnym. Ustaliły, że nikt nie jest »wymienny« seksualnie. W efekcie ustanowiły, że seks będzie istotną interakcją pomiędzy ludźmi odmiennych płci, a nie po prostu »robieniem czegoś komuś« – zauważa.„Rezultatem tego było między innymi podniesienie społecznej roli kobiet, które powoli przestawały być »obiektami« do męskiej penetracji (wymiennymi z dziećmi, chłopcami, zwierzętami) lub »maszynkami do dostarczania potomstwa«, a stawały się systematycznie, poprzez stulecia, równorzędnymi partnerami mężczyzn” – wskazuje Jędrzejewski.Na końcu stwierdza, że „używanie argumentu, że tęcza symbolizująca ruch LGBT jest w jakiś sposób zgodna z symboliką biblijnego Przymierza, jest kłamliwe lub – co najmniej – błędne”.