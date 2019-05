Auto wjechało w grupę przedszkolaków. Czworo dzieci jest w stanie krytycznym

Czworo dzieci jest w stanie krytycznym po wypadku, do którego doszło w japońskim mieście Ōtsu. Na chodnik, na którym stały wraz z opiekunami, wjechało auto. Agencja Jiji Press informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Do wypadku doszło w środę tuż po godz. 10 rano czasu lokalnego w prefekturze Shiga w zachodniej Japonii. 16 osób, 13 dzieci oraz troje opiekunów, czekało przed przejściem dla pieszych. Na skrzyżowaniu doszło do kolizji i jedno z aut uderzyło w grupkę.



Publiczna telewizja NHK podała, że do szpitala trafiły wszystkie dzieci oraz dwoje opiekunów.



Policja aresztowała dwie kobiety kierujące autami za spowodowanie wypadku, w którym ucierpieli piesi.



Agencja Reutera nie podaje, w jakim wieku są kobiety, które brały udział w wypadku, ale sugeruje, że mogą to być osoby starsze. W ostatnich latach w Japonii gwałtownie wzrosła liczba tragicznych wypadków spowodowanych przez seniorów.



W kwietniu matka i jej trzyletnia córka zginęły, po tym jak 87-letni kierowca wjechał w grupę ludzi na przejściu dla pieszych. Wypadek ten sprowokował w Japonii debatę na temat starszych osób za kierownicą.

