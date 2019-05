„8 maja nie jest dniem zwycięstwa dla Polski”

Dokładnie 74 lata temu, 8 maja 1945 r. o godz. 23.01 czasu środkowoeuropejskiego, zakończyła się II wojna światowa w Europie – największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że dzień kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej nie jest dniem zwycięstwa dla Polski.

W Warszawie w południe odczytany zostanie Apel Poległych i złożone zostaną wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kasprzyk wyjaśnia, że ta uroczystość to hołd dla poległych, a 8 maja nie jest okazją do świętowania.



– Ten dzień jest dla nas dniem gorzkim, bo decyzją mocarstw weszliśmy po 1945 r. w okres dominacji komunistycznej – wyjaśnił. Wskazał, że podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza zostanie przypomniane, że dla Polski walka nie skończyła się w maju 1945 r., ale trwała przez wiele dekad do 1989 r.



Szef UdsKiOR zwrócił uwagę, że nasz kraj poniósł ogromne straty w wyniku działań wojennych, co było konsekwencją tego, że „Polska i Polacy nigdy nie podjęli kolaboracji z Niemcami”. – Około 6 milionów Polaków straciło życie, przestała istnieć Warszawa, przestało istnieć wiele miast, miasteczek i wsi, Niemcy wraz z Sowietami wymordowali też znaczną część polskich elit – podkreślił.



Należy również pamiętać, że choć Polska na 6 lat została wymazana z mapy świata, polscy żołnierze walczyli z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej. Mimo ogromnego poświęcenia żołnierzy i mieszkańców, Polska nigdy też nie podpisała żadnego aktu kapitulacji.



– Polacy mając w sobie gen wolności wiedzieli, że muszą bić się nie tylko o wolność własnego państwa, ale muszę bić się też o wartości, które zostały wtedy podeptane przez najeźdźców i które spowodowały utratę niepodległości wielu krajów – wyjaśnił Kasprzyk.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Między 1939 a 1945 rokiem Polska straciła ponad 6 mln obywateli, w tym około 644 tys. wskutek bezpośrednich działań wojennych. Straty te ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności były największe na świecie. Pod naciskiem mocarstw Polska musiała również odstąpić Związkowi Radzieckiemu około 48 proc. swojego terytorium, tracąc na wschodzie około 178 tys. km kwadratowych.II wojna światowa łącznie trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 państwa.