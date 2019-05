Jak odzyskać VAT od komornika? „Możliwe, choć skomplikowane”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że komornicy nie powinni obciążać podatkiem VAT dłużników, a potrącać go ze swojego wynagrodzenia, jak było dotychczas. „Rzeczpospolita” wskazuje, jak można odzyskać podatek, choć przyznaje, że to skomplikowane.

Nieuczciwy komornik skazany. Sąd nie miał wątpliwości Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata skazał Sąd Rejonowy w Zgorzelcu byłego komornika sądowego Ireneusza S., oskarżonego o przekroczenie... zobacz więcej

Dłużnik ma prawo wystąpić do komornika o zwrot nienależnie doliczonego podatku. Gazeta przyznaje, że to dla komornika duży problem, musi bowiem skorygować swoje rozliczenia i wysłać korekty deklaracji do urzędu.



Termin składania wniosków o zwrot nienależnie naliczonego podatku wynosi siedem dni od czynności komorniczych, zaś wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy lat poprzednich. Dłużnikowi pozostaje więc dochodzenie roszczenia w procesie cywilnym, a to długa i skomplikowana droga.



Z polskich przepisów wynika, że opłaty egzekucyjnej nie można podwyższyć o VAT, należy uznać, iż już ten podatek zawiera. Na takie orzeczenie należy się powołać we wniosku o zwrot podatku – sugeruje „Rz”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Z najnowszej ustawy o komornikach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., wynika, że nie są oni już podatnikami VAT. Krajowa Rada Komornicza nie odnotowała od tego czasu żadnego przypadku doliczenia VAT do opłaty. Doliczanie VAT do opłat egzekucyjnych zdarzało się głównie do połowy 2017 r., natomiast potem były to przypadki incydentalne.