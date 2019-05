Jechał zygzakiem po kilku głębszych. Został obezwładniony przez innych kierowców

Około 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca, który ruszył z pasażerką w podróż ulicami Tychów na Śląsku. Mężczyzna jechał zygzakiem. Dalszą jazdę uniemożliwili mu inni kierowcy, którzy wezwali policję.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 18. Kierowca jechał al. Bielską zygzakiem. Auto uderzyło w krawężniki oddzielające pas ruchu od chodnika i pasa zieleni, co doprowadziło do uszkodzenia opon w pojeździe, wyrwane zostały także przewody ze sprężarki klimatyzacji.



Zareagowali na to inni kierowcy. Volkswagen mężczyzny został zablokowany przez prowadzących toyotę i renaulta oraz kobietę kierującą mercedesem, która o mały włos nie została zepchnięta z drogi przez pijanego kierowcę.



Podróżujący toyotą wyciągnął około 40-letniemu mężczyźnie kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Ten zrobił się agresywny, ale szybko został obezwładniony.



Wezwano policję oraz patrol straży miejskiej. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał około 2 promile alkoholu w organizmie. Podróżująca z nim kobieta poinformowała funkcjonariuszy policji, że ma on chorować na cukrzycę. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, ale ci nie stwierdzili, żeby jego życiu groziło niebezpieczeństwo.

źródło: 112Tychy.pl

Po przebadaniu przez ratowników kierowca został przewieziony na komendę policji. Stracił już prawo jazdy i czeka go sprawa w sądzie. Samochód mężczyzny został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.