„Naglące problemy”. Amerykański sekretarz stanu zamiast do Niemiec poleciał do Iraku

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo powiedział, że przywódcy Iraku obiecali zapewnić bezpieczeństwo amerykańskich interesów w obliczu rosnących napięć z Iranem. Szef amerykańskiej dyplomacji przybył do Bagdadu z nieplanowaną wcześniej wizytą. Pierwotnie miał się udać do Berlina. Odwołał wizytę, powołując się na „naglące problemy”.

W Iraku Pompeo spotkał się z prezydentem Barhamem Salihem oraz premierem Adelem Abdulem Mahdim. – Rozmawialiśmy o znaczeniu Iraku w kwestii zapewnienia odpowiedniej ochrony naszym obywatelom w ich kraju – oświadczył. – Obaj zapewnili, że rozumieją, iż to ich odpowiedzialność – dodał.



Jak wyjaśnił, nieplanowana podróż do Iraku wynikła z faktu, że Iran „eskaluje swoją aktywność”. Przedstawił także cel wizyty w Bagdadzie. – Chcieliśmy poinformować ich o zwiększonym zagrożeniu, które zauważyliśmy, i dać im nieco więcej informacji na ten temat, aby mogli potwierdzić, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić ochronę naszemu zespołowi – podkreślił.



Do niedawnego wzrostu napięcia między USA a Iranem przyczyniła się m.in. decyzja Waszyngtonu o skierowaniu na Bliski Wschód amerykańskiego lotniskowca „Abraham Lincoln” wraz z grupą uderzeniową i bombowcami.

źródło: IAR

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych John Bolton ostrzegł Teheran, że jakikolwiek atak na amerykańskie interesy i interesy sojuszników USA spotka się z „bezlitosną odpowiedzią” Waszyngtonu. W odpowiedzi na zaostrzającą się sytuację na Bliskim Wschodzie Iran zamierza także częściowo powrócić do zawieszonego cztery lata temu programu nuklearnego.