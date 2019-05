Papież: Panuje tendencja, by obrażać się nawzajem

Papież Franciszek ocenił, że obecnie „panuje tendencja do tego, by obrażać się nawzajem”. – Robią to politycy, robią to rodziny – mówił Ojciec Święty podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze ze Skopje do Rzymu.

– Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do obrażania się; polityk obraża drugiego, także rodziny się obrażają między sobą. Śmiem powiedzieć, że panuje kultura obrażania się; ale to obrażanie to broń w ręku; podobnie jak obmawianie innych, kalumnie, zniesławianie – przekonywał papież.



Takim zachowaniom przeciwstawił postawę zakonnic opiekujących się ubogimi, które spotkał w Domu Pamięci św. Matki Teresy w Macedonii Północnej. – Uderzyło mnie to, że siostry te patrzyły na każdą osobę, jakby to był Jezus – dodał.



Jak stwierdził, odczuł, że Kościół jest „matką”. – To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakiej można doświadczyć, i ja to dzisiaj poczułem – mówił papież. Pytany o to, skąd bierze siłę, odparł: „Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie chodzę do czarownicy. Nie wiem skąd, to dar Pana”.



Ojciec Święty zapewnił, że nie męczy się w czasie podróży. Zmęczony, jak stwierdził, jest dopiero potem. – Proszę Boga o to, bym był mu wierny, by służyć mu w pracy, jaką są podróże, aby nie była to turystyka. Proszę o to. Ale poza tym nie pracuję tak dużo – wyjaśnił.

Franciszek odbył już 29 zagranicznych podróży apostolskich. Na przełomie maja i czerwca odbędzie kolejną do Rumunii, w lipcu i wrześniu dwukrotnie poleci do Afryki, zaś w listopadzie do Japonii.