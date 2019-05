Fake news kosztem zmarłego. Reagują kancelarie Sejmu i Senatu

„Informacje o »zakazie« wywieszenia klepsydr śp. Karola Modzelewskiego są nieprawdziwe. Doniesienia trącą brzydką prowokacją, bardzo nietaktowną i niestosowną” – oświadczył szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Wiadomość o rzekomym zakazie podał redaktor tygodnika „Przegląd” Robert Walenciak.

Jak wyjaśnia Grzegrzółka, Kancelaria Sejmu nie dostała żadnych pytań w tej sprawie. Tak samo było w przypadku Kancelarii Senatu.



„To fake news. Przed chwilą pytałem dyrektorów z kancelarii Senatu, czy ktokolwiek odmówił wywieszenia nekrologu. Żaden z nich nie był nawet o to proszony” – poinformował na Twitterze Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu. „W dzisiejszej »Rzeczpospolitej« (wtorkowej – przyp. red.) Stanisław Karczewski opublikował nekrolog – wspomnienie Ś.P. Karola Modzelewskiego” – wskazał.



Informację o odmowie opublikował nieco wcześniej na Facebooku Robert Walenciak, redaktor „Przeglądu”, wzbudzając oburzenie wprowadzonych w błąd internautów.



Dysydent



Prof. Karol Modzelewski urodził się w Moskwie w 1937 r. W 1964 r. był wraz z Jackiem Kuroniem inicjatorem listu otwartego do partii, w którym krytykowano linię PZPR, a w 1968 r. jednym z inicjatorów demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim.



Od listopada 1980 do kwietnia 1981 był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”. Był autorem pomysłu przyjęcia przez związek jego nazwy „Solidarność”. W latach PRL był kilkakrotnie więziony.



Modzelewski sprawował również mandat senatora I kadencji w latach 1989-1991. Za swoją działalność został uhonorowany Orderem Orła Białego. Był też cenionym historykiem mediewistą.



Zmarł w niedzielę 28 kwietnia w Warszawie.





