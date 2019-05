Janda o Polakach: Nie czuję potrzeby wymiany myśli z tym narodem

– Kiedyś czułam potrzebę wymiany myśli z tym narodem, teraz po prostu już jej nie czuję – oświadczyła Krystyna Janda. Dlatego, jak tłumaczyła, zrezygnowała z prowadzenia swojego „Dziennika” internetowego.

Aktorka dała wyraz swoim odczuciom w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”, w której nie ukrywała swego krytycznego stosunku do obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej.



– Mam poczucie żalu, straconej szansy, zmarnowanej pracy, zawiedzionych nadziei. Myślałam, że wszystko dalej będzie się rozwijało w fantastyczny, otwarty kraj inteligentnych ludzi, nowocześnie i odważnie myślącą młodzież. A mamy państwo, które staje się anachroniczne i absurdalne, nagradza ludzi za to, że się nie uczą, nie pracują, nie rozwijają się – oceniła Janda.



– Jestem zawiedziona. Cóż można zrobić? Jeżeli tak wielu ludzi w tym kraju w ogóle nie interesuje, co będzie dalej, co z przyszłością starych ludzi i dzieci? Czuję się tak, jak wielu mnie podobnych, upokorzona i upokarzana każdego dnia – mówiła aktorka.

źródło: wprost.pl, krystynajanda.pl

We wpisach w swoim dzienniku Janda publikowała wywiady, w których w odniesieniu do osób, które np. nie sprzeciwiały się reformie sądów, posługiwała się pojęciem „homo-PiS” i zestawiała je z „homo sovieticus”. Twierdziła, że wyborcy obecnej koalicji rządzącej wygrywając w wyborach odebrali jej radość życia.