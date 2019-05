Tusk, Kramek i Podleśna. Kulisy nowej akcji opozycji

Broniąc grafiki, gdzie na wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej namalowano logo LGBT, Donald Tusk porównał profanację obrazu do dzieła Memlinga „Sąd Ostateczny”. Kilkanaście godzin wcześniej plakaty z takim samym porównaniem rozklejał podejrzewany o finansowanie przez Rosjan Bartosz Kramek, a antyrządowy portal Oko.press opublikował zdjęcia i opisał całość jako „akcję solidarnościową”.

Elżbieta Podleśna to aktywistka ulicznej opozycji, zapamiętana po tym, jak zorganizowała atak na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek i po wystąpieniu, w którym deklarowała, że „stanie po tej samej stronie” co ojciec, który był komunistycznym sędzią. Teraz lewicowa działaczka rozsławiła się obrazoburczą przeróbką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.



Wszystko zaczęło się od akcji „odwetowej” środowiska LGBT na proboszczu parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. W tym kościele w Wielkim Tygodniu w instalacji Grobu Pańskiego nad krzyżem pojawił się napis „Zachowaj nas od ognia niewiary”, a pod nim ustawiono kartony z różnymi hasłami, w tym m. in.: „kłamstwo”, „chciwość”, „nałogi”, „egoizm”, „agresja”, „hejt” oraz „zboczenia”, „LGBT” i „gender”. Te ostatnie stały się przyczyną ataku radnego PO Jarosława Makowskiego, który zasugerował, że autorzy instalacji są „największym wrogiem Dobrej Nowiny”.

Jeśli zastanawiacie się, kto jest dziś największym wrogiem Dobrej Nowiny, to ten obrazek wyjaśnia wszystko. pic.twitter.com/kpu8UvxUpk — Jarosław Makowski (@Makowski_Jaro) 20 kwietnia 2019

Jak informowała dwa tygodnie temu Kaja Godek z Konfederacji, w zemście Elżbieta Podleśna razem z działaczem partii Roberta Biedronia próbowali zbezcześcić Grób Pański, wtykając w niego flagi LGBT, ale zostali usunięci ze świątyni przez księdza i wiernych.



„Dziś w nocy rejon kościoła św. Dominika (pod tym wezwaniem jest kościół parafialny) oklejono obrazoburczymi wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej z aureolami w kolorach homotęczy. Naklejki zawisły nawet na śmietnikach i toaletach typu toi-toi. Zostały zdjęte przez proboszcza ks. Tadeusza Łebkowskiego i broniących go parafian. Ks. Łebkowski dostaje pogróżki telefoniczne, że zabiją go siekierą, jest tez pod ciągłym obstrzałem nieprzyjaznych mediów” – informowała Godek.

Jesteśmy w #Płock.u, bronimy ks proboszcza Tadeusza Łebkowskiego przed agresją #lgbt i #GW. W nocy doszło do kolejnej profanacji. Rozklejono w okolicy, w tym na toalecie toi-toi, wizerunek MB Częstochowskiej w aureolach z homotęczy.



Straszne!



Co na to @EpiskopatNews? pic.twitter.com/j6moCn2gZB — Kaja Godek (@GodekKaja) 27 kwietnia 2019

Właśnie w związku z tym policja przesłuchała Elżbietę Podleśną, a zdarzenie to zostało opisane przez część polityków i niektóre media jako policyjna opresja i zamach na wolność artystyczną. W nocy z poniedziałku na wtorek Bartosz Kramek (Fundacja Otwarty Dialog) i Martin Stan Mycielski (odpowiedzialny w KOD za „sprawy zagraniczne”) rozkleili plakaty z Matką Boską Częstochowską z logo LGBT zamiast aureoli i bananem w ustach oraz grafiki porównujące profanację ikony do obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

źródło: portal tvp.info

Następnego dnia na antyrządowym portalu Oko.press ukazał się tekst pt. „Do tęczowej Matki Boskiej dołącza tęczowy Jarosław zajadający banana. Nocna akcja plakatowa w Warszawie” razem ze zdjęciami; nie znalazła się w nim jednak żadna informacja na temat tego, kto plakaty rozkleił.Autor tekstu Robert Kowalski napisał, że zrobił to „ktoś” w ramach „nocnej akcji „Tęcza nie obraża”. Co ciekawe, dokładnie takiego samego porównania, co na rozklejonych przez Bartosza Kramka plakatach, użył we wtorek w Poznaniu Donald Tusk.- Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin przesłuchiwana autorka pewnej grafiki, kontrowersyjnej: Matka Boska z tęczą w tle. Jako gdańszczanin mam okazję obcować od urodzenia z podobnymi dziełami. Jedno z nich wisi w kościele mariackim. To kopia obrazu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. W centrum obrazu jest postać Chrystusa, a w tle wielka tęcza – powiedział były premier w rządzie PO-PSL.