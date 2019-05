Śledztwo ws. profanacji krzyża w katedrze w Kwidzynie

Kwidzyńska policja ustala sprawcę zniszczenia krzyża z kruchty miejscowej konkatedry. Do incydentu doszło 3 maja, w dniu, który jest również kościelną uroczystością Najśw. Maryi Panny Królowej Polski. Ktoś strącił i połamał krzyż, ale do kropielnicy wlał najprawdopodobniej alkohol.

Profanacja krzyża w katedrze w Kwidzynie Nieznani sprawcy w kościele św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie zdeptali i połamali krzyż, a do kropielnicy wlali alkohol. Do zdarzenia doszło 3... zobacz więcej

Zawiadomienie w tej sprawie złożył proboszcz konkatedralnej parafii św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, ks. Ignacy Najmowicz, który wcześniej poinformował o sprawie media.



– W kruchcie przy wejściu znaleźliśmy zniszczony i podeptany krzyż, a do kropielnicy wlana została jakaś silnie pachnąca ciecz, najprawdopodobniej alkohol – powiedział ks. Ignacy Najmowicz, proboszcz parafii. W ocenie duchownego sprawca „musiał kierować się jakąś nienawiścią”.



Kamery umieszczone w konkatedrze nie obejmują miejsca, w którym doszło do zdarzenia, ale funkcjonariusze sprawdzają, czy wejście do świątyni i jej sąsiedztwo nie są objęte innym monitoringiem.

#wieszwiecej Polub nas