Żurawski vel Grajewski: Berlin popełnił błąd, stawiając na Manfreda Webera

– Niemcy promując własnych polityków na eksponowane stanowiska unijne wizerunkowo potwierdzają swoją narastającą hegemonię w Europie, co będzie wywoływało niechęć pozostałych partnerów, od Grecji po Portugalię. Tak silnych nastrojów antyniemieckich nie było w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej – mówi portalowi tvp.info prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego i były doradca Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Petar Petrović: Wyniki zbliżających się wyborów dla Parlamentu Europejskiego przyniosą zapewne duże zmiany. Przewiduje się, że wzmocnieniu ulegnie prawicowy, konserwatywny nurt. Czy jest to szansa na głęboką reformę UE?



Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski: Nadzieje na bardzo głębokie zmiany są chyba jednak zbyt optymistyczne. Sądzę, że one się rzeczywiście rozpoczną i zapewne obecnie dominujące grupy stracą komfort robienia wszystkiego, czego chcą. Natomiast zmiany nie będą na tyle głębokie, by można było sytuację odwrócić, samemu stać się mainstreamem i pchnąć UE w pożądanym kierunku. Czyli nie da się szybko wprowadzić reform, które by ją umacniały w sposób rzeczywisty, przez zakotwiczenie w poparciu jej obywateli, a nie w sposób deklaratywny, przez transfer kompetencji do centrów niepodlegających demokratycznej kontroli.



Zmiany na scenie europejskiej są jednak bardzo wyraźne.



To prawda, trzeba pamiętać, że przed dwoma laty głęboko przeorana została francuska scena polityczna. Parlamentarne emanacje tradycyjnych partii, jak gauliści czy socjaliści, zapewne poniosą bardzo istotne straty w tych wyborach. Podobnej erozji ulega niemiecka scena polityczna; dotyczy to zarówno SPD, która traci na rzecz Zielonych, jak i CDU-CSU, które słabną na rzecz AfD. Tutaj zapewne też będą przesunięcia. Oczywiście, zmiany zajdą też w Polsce na rzecz PiS-u. Otwartą kwestią jest, w jakim bloku europejskim znajdzie się po wyborach węgierski Fidesz. Przemodelowaniu uległy sceny polityczne we Włoszech, w Hiszpanii. Nie wiadomo, czy w nowym parlamencie znajdą się Brytyjczycy, czy też nie.

Mainstreamowe media i środowiska polityczne, które do tej pory dominowały w UE rozdzierają szaty.



Z tej racji, że PE nie wyłania rządów i nie ma on takiego zakotwiczenia w elektoratach jak parlamenty narodowe, ludzie są bardziej skłonni głosować na rozmaite partie protestu, czy wręcz folklor polityczny, na radykałów z jednego czy drugiego skrzydła politycznego.



Nastroje, które w tej chwili w Europie w rozmaitych krajach się przejawiają, mogą dać efekt radykalizacji. Europejskiej sceny politycznej nie powinniśmy dzielić na partie proeuropejskie i populistyczne, jak chciałby mainstream, ale na obóz kontynuacji i obóz zmian. W obozie kontynuacji również znajdują się bowiem populiści, jak choćby Emmanuel Macron, który forsuje dyrektywę o pracownikach delegowanych pod hasłem obrony francuskich miejsc pracy, co jest czystym populizmem. Blok ten jest jednak bardziej spójny niż blok zmiany i dąży do tego, żeby było jak jest, tylko bardziej.



Natomiast nie ma spójnego programu tych partii, które chcą zmiany. Na dodatek one same ewoluują. Będą one zapewne zawierać koalicje tematyczne na rzecz realizacji jakiejś konkretnej sprawy. Nie musi być tak, że będą się one zgadzały we wszystkich kwestiach, w tym np. stosunku do Rosji.



Prorosyjskość środowiska lewicowo-liberalne zarzucają wszystkich swoim prawicowym przeciwnikom. Wszyscy lądują w jednym worku.



Oskarżenia o prorosyjskość są używane jako pałka polityczna, przy ignorowaniu faktu, że najlepszym sojusznikiem Rosji w UE są Niemcy i kierunek ten jest promowany zarówno przez SPD jak i CDU i CSU – czyli partie mainstreamu. A prezydent Macron kilka dni temu powiedział, że chciałby, aby Rosja pozostała członkiem Rady Europy. Nie mówię już o sprawie Nord Streamu. Nie ma więc podziału, że jedni są antyputinowscy a inni pro-. Ta linia przebiega przez obóz kontynuacji i obóz zmian. Walka na ten temat będzie się toczyła w innej konfiguracji.

Mainstream oskarża partie tworzące obóz zmian o chęć rozbicia UE. Ci, którzy chcą jej reformowania czy niezgadzający się na centralizację, masową migrację, wrzucani są do jednego worka z radykalnymi rzecznikami zakończenia Unii.



Teza o rozbijaniu UE jest zupełnie nieprawdziwa. Zagrożeniem dla jedności Unii jest siłowe forsowanie coraz to głębszej integracji, za czym idzie ignorowanie elektoratu. Próby odwołania się do elektoratów zawsze dawały odrzucenie pomysłów pogłębienia integracji od czasów klęski referendum o traktacie konstytucyjnym we Francji i w Holandii. Później jakiekolwiek referendum dawało wynik negatywny. Ostatnio mieliśmy taki plebiscyt w Holandii, gdzie społeczeństwo wypowiedziało się na temat stowarzyszenia Ukrainy z Unią również z wynikiem negatywnym, na szczęście niewiążącym. Nie była to jednak wypowiedź na temat Ukrainy, ale był to protest wobec pogłębiania integracji jako transferu suwerenności do niewybieralnych, nieposiadających silnego mandatu demokratycznego biurokratów z instytucji centralnych UE.



Czemu wciąż wybierana jest taka metoda siłowa, chociaż w przeszłości się nie sprawdzała?



Podążanie w tym kierunku to jest właśnie kurs na rozbicie UE. Jest naiwnością polityczną i dowodem nieznajomości historii i mechanizmów polityki. Zapomina się o dewizie UE – „in varietate concordia”, czyli „zjednoczona w różnorodności”. A przecież w rzeczywistości tej różnorodności mainstream nie toleruje. Brak tolerancji prowadzi zaś do rozsadzenia konstrukcji. Taka jest historia wszystkich unii - kto chciał wszystko ujednolicić, scentralizować - nie wzmacniał konstrukcji, ale ją zawsze rozsadzał.



A jaka przyszłość czeka po wyborach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów? Zapewne nie będą już do tej grupy wchodzić europosłowie z Wysp, będzie więcej przedstawicieli PiS. Czy blokowi temu uda się poszerzyć o kolejne grupy? Może Fidesz, które jest już jedną nogą poza EPL?



Europejscy reformatorzy mają szansę być trzecią frakcją w Parlamencie Europejskim, ale w nowej sytuacji, to znaczy w takiej, w której dotychczasowe frakcje wiodące, czyli z jednej strony socjaliści, z drugiej chadecy, utracą zdolność forsowania każdego rozwiązania warunkowanego porozumieniem tych dwóch frakcji. Oni już zapewne nie będą mieli większości i to będzie ta główna zmiana. Reformatorzy zyskają pewną zdolność blokowania niektórych kwestii. Natomiast nie sądzę, żeby zyskali zdolność forsowania zupełnie odmiennej koncepcji integracyjnej. Raczej będą w stanie hamować szaleństwa niż uzdrawiać całą konstrukcję w bardzo wyrazisty sposób. Trudno oczekiwać, by proces reformowania UE trwał rok czy dwa. Na to też potrzeba kilku kadencji.

Czy skończy się nieustanne stawianie Polski pod pręgierzem?



Moim zdaniem zwycięstwo PiS, które nastąpi jesienią w wyborach parlamentarnych, przekona niemieckich analityków, że mają do czynienia z trwałym układem rządowym w Polsce, a nie, jak ich przekonywała opozycja, z efemerycznym, który za chwilę upadnie pod presją manifestacji ulicznych czy zagranicznego nacisku. A skoro tak, to trzeba będzie układać swoje relacje z taką Polską, jaka realnie istnieje, czyli z Polską rządzoną przez Zjednoczoną Prawicę. Wydaje mi się, że to nie wybory do PE rozstrzygną o tych relacjach, ile właśnie zaprzeczenie pewnym nadziejom mainstreamu europejskiego co do powrotu do sytuacji sprzed 2015 r.



Największe szanse na stanowisko nowego szefa Komisji Europejskiej wieszczy się kandydatowi EPL niemieckiemu chadekowi Manfredowi Weberowi.



Uważam, że to jest niemiecki błąd. Niemcy już ze względu na swój potencjał, jako największa gospodarka UE, mają dostatecznie duży wpływ, by nie musieć go manifestować, promując własnych polityków na eksponowane stanowiska unijne. Spoistość UE wymagałaby dokładnie odwrotnej polityki. Polska budując unię z Litwą zaprosiła Wielkiego Księcia Litewskiego na tron krakowski, a nie wepchnęła własnego władcę na tron wileński, gdyż nic by z tego nie było. Najsilniejszy partner powinien uwzględniać tego typu elementy gry. Jest dowodem braku finezji Niemiec, że tego nie robią.



Poza tym Weber zachowuje się dziwnie - ostatnio obraził Węgrów i w efekcie utracił poparcie Fideszu, co zostało właśnie zadeklarowane przez Orbana. Nic tu więc jeszcze nie jest pewne. Trzeba poczekać na to, jaki będzie układ sił w nowym europarlamencie i jakie będą ambicje innych polityków co do objęcia owego stanowiska. Niemcy tym ruchem wizerunkowo potwierdzają swoją narastającą hegemonię w Europie, co będzie wywoływało niechęć pozostałych partnerów, od Grecji po Portugalię. Tak silnych nastrojów antyniemieckich nie było w Europie od czasu zakończeniu drugiej wojnie światowej.



Autor wywiadu jest dziennikarzem Polskiego Radia.

#wieszwiecej Polub nas