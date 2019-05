Podejrzana o profanację: W jaki sposób kogoś można zaatakować obrazkiem?

– W jaki sposób kogoś można zaatakować obrazkiem? Ludzie, bądźmy trochę poważni – powiedziała w rozmowie z TVN 24 Elżbieta Podleśna. Uczestniczka protestów przeciw reformie sądów i zajść pod TVP, podczas których zaatakowano Magdalenę Ogórek, uważa, że namalowanie na ikonie jasnogórskiej symbolu LGBT „to na pewno nie jest atak na religię ani na pewno atak na wiarę”.

W wywiadzie udzielonym TVN 24 Podleśna twierdziła, że sprofanowane symbolem LGBT wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, które umieszczono m.in. na toaletach i śmietnikach, „nie jest to w ogóle forma ataku” bo „kogo można zaatakować obrazkiem?”



Zdaniem prof. Grzegorza Łęcickiego, teologa z UKSW, „nanoszenie zmian na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, który ma określony charakter w polskiej religijności i historii, to profanacja”. – Już samo miejsce, gdzie te plakaty się znalazły, czyli śmietniki czy przenośne toalety, było niegodne – podkreślił naukowiec.



Dodał, że w tym konkretnym przypadku na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej umieszczona została tęcza, która kojarzy się z „określonym środowiskiem i ideologią”.

Podleśna zwracała szczególną uwagę na porę zatrzymania. Według niej miało to miejsce o godz. 6 rano, co określiła mianem „nowej, świeckiej tradycji”. Informację o zatrzymaniu o godz. 6:00 powtórzyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wydała oświadczenie krytykujące działania organów ścigania w tej sprawie; określiła je mianem „celowej represji” wobec „niezależnej działaczki”.Jak wyjaśniła policja, funkcjonariusze weszli do mieszkania podejrzanej o godz. 7, na podstawie postanowienia prokuratora, niezwłocznie po jej powrocie z zagranicy.

„W związku z tym, że istniało uzasadnione przypuszczenie, że kobieta popełniła to przestępstwo, zachodziła obawa, że będzie chciała pozbyć się pozostałych materiałów” – wyjaśnili mundurowi. Wskazali, że „czas zatrzymania ograniczony był tylko do wykonania czynności procesowych, po których kobieta została zwolniona”.



Na początku 2019 r. Elżbieta Podleśna brała udział w zajściach pod siedzibą TVP, podczas których zaatakowano dziennikarkę Magdalenę Ogórek.



Nieco wcześniej demonstrowała przeciwko reformie sądów. Informowała wówczas, że jej ojciec był sędzią w czasach PRL.

Elzbieta Podleśna z ataku na #Ogórek, to ta sama osoba z protestów pod Sejmem?

Ta od ojca sędziego, co to serce mu pękało jak miał iść do roboty za komuny ? pic.twitter.com/GY3FYOYYdD — Już tu byłem ��BAT (@XXXXXXX00128902) 3 lutego 2019