Bielan o zatrzymaniu ws. profanacji: Za rządów PO policja zachowywała się analogicznie

W połowie lipca 2015 r., jeszcze za rządów PO, policja weszła do domu 29-letniej mieszkanki Warszawy, wyciągnęła ją i postawiła zarzuty z dokładnie tego samego artykułu 196 kk. o profanowaniu uczuć religijnych – przypomniał Adam Bielan. Senator PiS wyjaśnił: w tamtym przypadku „chodziło o to, że ta pani wrzuciła kilka dni wcześniej mięso wieprzowe na teren meczetu”. Bielan odniósł się w ten sposób do zarzutu niektórych środowisk, jakoby wejście funkcjonariuszy do domu kobiety, która przerobiła obraz Matki Bożej, było przesadą.

Zatrzymano osobę, która sprofanowała wizerunek Matki Bożej Dziś rano policja zatrzymała osobę podejrzewaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku; osoba ta była wytypowana... zobacz więcej

W nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika, m.in. na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach, rozlepiono plakaty i nalepki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie postacie Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy.



W poniedziałek policja zatrzymała kobietę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej. „Osoba ta była wytypowana już od kilku dni, ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK. (obraza uczuć religijnych – red.)” – napisał na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński.



Niektóre środowiska uznały, że wejście policji do domu kobiety jest przesadą.

#wieszwiecej Polub nas

Głos w tej sprawie zabrał w TVP Info senator PiS Adam Bielan. – Ta sama strona histeryzuje, bardzo emocjonalnie reaguje, gdy obrażane i profanowane są symbole innych religii. Mam na to dowód – powiedział polityk.

– W połowie lipca 2015 r., jeszcze za rządów PO, policja zachowała się analogicznie. Weszła do domu 29-letniej mieszkanki Warszawy, wyciągnęła ją, zawiozła na policję i postawiła zarzuty z dokładnie tego samego artykułu – przypomniał Bielan i dodał, że „chodziło o to, że ta pani wrzuciła kilka dni wcześniej mięso wieprzowe na teren meczetu”.



Jak zauważył senator, wtedy policja również dokonała zatrzymania, doprowadziła siłą do prokuratury, żeby postawić zarzuty. – Wówczas „Gazeta Wyborcza” nie rozpętywała histerii w tej sprawie. Wówczas przyklaskiwano, że policja i aparat państwa działa sprawnie i stawia zarzuty osobie, która obraziła uczucia religijne polskich muzułmanów – stwierdził Bielan.



– To co różni te dwa wydarzenia, to fakt, że tym razem obrażono uczucia polskich katolików – zaznaczył.





Zdaniem polityka PiS mamy teraz atmosferę, w której następuje ściganie się między KE a ugrupowaniem Roberta Biedronia na najbardziej antyklerykalne postulaty. – Niestety uczestniczy w tym duża część mediów – stwierdził.